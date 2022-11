Gastronomia amazonense revela tesouros da culinária nortista

Se você gosta de viajar e conhecer a cultura e a culinária dos locais visitados, o turismo gastronômico do Amazonas é o destino perfeito. Pense numa comida deliciosa!

Com uma culinária ancestral e sabores marcantes e únicos, a gastronomia amazonense usa os ingredientes das florestas e dos rios como protagonistas e cria receitas inusitadas e inigualáveis, sendo um prato cheio para os turistas que amam viajar para explorar novas experiências à mesa.

Pensando em todos aqueles que desejam saborear o melhor da culinária amazonense, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) fez uma lista com os pratos que você não pode deixar de experimentar quando visitar o Amazonas.

A culinária local é vasta e riquíssima, mas deixamos aqui um aperitivo do que pode encontrar. Diferente de tudo o que você já viu.

Tacacá

Com sabor forte que une o famoso caldo de tucupi com folhas de jambu, camarão e goma de mandioca, o tacacá é destaque na gastronomia do norte. A iguaria é ainda ótima para curar a ressaca de quem exagerou nas bebidas, pois o caldo revigora, cortando o efeito do cansaço!

Tambaqui

Tambaqui assado

O tambaqui faz parte do dia a dia dos amazonenses e pode ser consumido frito, assado na brasa ou na tradicional caldeirada de tambaqui. O peixe de água doce assado é a marca registrada do domingo em família no Amazonas. Com um sabor único e delicioso, é o prato de destaque na gastronomia e pode ser servido com farinha de mandioca. Em todas as formas de consumo, o sabor deste peixe de água doce encanta por sua explosão de sabor.

Doce de cupuaçu

Creme de cupuaçú

A mais popular das frutas entre os amazonenses, o cupuaçu é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha local. Com um sabor ácido e marcante, pode ser consumido em forma de suco, geleias, sorvete, cremes, recheio de bombons e em diversas outras receitas.

Café da manhã amazonense

No café da manhã não pode faltar o delicioso X-Caboquinho

A dica imperdível para quem visita o destino Amazonas é saborear o café da manhã amazonense, que vai muito além da tradicional tapioca e conta com sanduíches que levam ingredientes típicos da floresta. Entre os sanduíches, o preferido da população local é o famoso X-Caboquinho, servido tradicionalmente no pão francês com lascas de tucumã, banana da terra frita e queijo coalho. Esse é o patrimônio cultural da culinária amazonense!

Onde encontrar:

O X-Caboquinho é tradicional na cidade e pode ser encontrado nas boas panificadoras locais e mesmo nos cafés espalhados pela cidade. Aos domingos vários cafés regionais na área urbana e mesmo nas estradas das zonas rurais oferecem o sanduíche do Amazonas. Além dele, você vai encontrar iguarias perfeitas para tomar o melhor café da sua vida, acompanhados de frutas, raízes, tapiocas e sucos variados como de cupuaçu, graviola, buriti, taperebá, biribá, camu-camu e vários outros.

Em Manaus, há restaurantes para todos os gostos que oferecem o peixe e os doces preparados por meio de frutas exóticas, como base da culinária. São locais mais simples até os mais requintados, não só em bairros, como também nos mais de dez shoppings espalhados pela capital.

O que está esperando? Venha visitar o Amazonas e conhecer, além das belezas da Amazônia, a culinária e a hospitalidade das pessoas mais amáveis do planeta.

