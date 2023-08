Em Manaus, projeto “Caravana das Letras” realiza aulões de redação em escolas públicas

Com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as aulas são ministradas para alunos finalistas.

Manaus (AM) – Com a expectativa de democratizar o acesso ao conhecimento, o projeto social Caravana das Letras, em parceria com o projeto SuperTexto, iniciou uma maratona de aulões de redação em escolas públicas de Manaus.

Alunos da Escola Estadual Homero de Miranda Leão, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, receberam, nesta sexta-feira (18), a professora Lívia Sá para aprender sobre produção textual, na ação que leva o nome “Rota da Aprovação”.

Coordenador do projeto Caravana das Letras, idealizado pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM), o escritor Pedro K. Calheiros define a ação como um processo importante para possibilitar aos alunos o acesso ao conhecimento para além do tradicional ensinado em sala de aula.

“O Rota da Aprovação é mais uma iniciativa do Caravana das Letras, mas dessa vez pensando nos vestibulandos e nos desafios do Enem. A iniciativa é importante para democratizar o acesso ao conhecimento”, declarou.

Além disso, Calheiros declarou que a ação também é equalizada por meio das redes sociais do projeto.

Com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as aulas são ministradas para alunos finalistas. Idealizadora do projeto SuperTexto, a professora Lívia explicou que a iniciativa tem como principal objetivo impulsionar o aprendizado dos alunos e prepará-los para os vestibulares que dão acesso à universidade.

De acordo com a docente, além das técnicas de produção textual, também será apresentado aos alunos a importância da contextualização filosófica e sociológica.

“A maior importância da ação é democratizar o acesso à produção textual de qualidade, para que os alunos da rede pública tenham condições de competir com igualdade, no sentido de acesso às teorias, à técnica da produção textual, ao que deve ser colocado na produção, de forma que ele possa ter não só uma abordagem técnica, mas também uma abordagem no sentido filosófico e sociológico da questão problemática que está sendo abordada ali”, explicou.

Segundo a professora, serão organizados outros aulões em escolas públicas de Manaus nas próximas semanas.

“Acredito que o Rota da Aprovação vem exatamente para desbravar essa lacuna na educação”, declarou.

Além disso, Lívia explicou que a produção textual permeia teoria, conhecimento de mundo, controle do tempo e emocional.

