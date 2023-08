Paciente vence sequelas da trombose com tratamento no RespirAR

Manaus (AM) – Gilvan de Jesus, 53 anos, superou as sequelas da trombose, embolia pulmonar e taquicardia após três meses de tratamento no RespirAR. Por meio do Programa do Governo do Amazonas, coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), o paciente retornou a realizar suas atividades diárias, além de sair do sedentarismo após 26 anos sem praticar atividade física.

“É determinação do governador Wilson Lima que por meio do RespirAR possamos tratar e reabilitar pessoas como Gilvan, que enfrentam desafios de saúde significativos, oferecendo a eles qualidade de vida e bem-estar por meio da atividade física”, destacou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

Gilvan de Jesus enfrentou uma jornada desafiadora quando foi diagnosticado com trombose em uma de suas pernas. Essa condição desencadeou complicações graves, incluindo embolia pulmonar e taquicardia. Durante 17 dias de internação, ele teve que passar por um procedimento de cateterismo.

“Vim para o Programa muito mal e graças a Deus estou me sentindo bem, agradeço ao governador Wilson Lima por esse Programa, aqui os profissionais são de qualidade, só tenho a agradecer”, disse Gilvan de Jesus que, atualmente, concilia treinos em uma academia e recebe tratamento do RespirAR na unidade do Centro de Convivência da Família Pe. Pedro Vignola, com atividades na água, incluindo a hidroterapia.

A trombose, inicialmente, afetou o membro inferior de Gilvan de Jesus, causando um coágulo que, ao se deslocar, chegou às artérias pulmonares, resultando na embolia pulmonar. Isso, por sua vez, afetou negativamente sua função cardiopulmonar, levando à taquicardia, uma resposta do corpo para compensar a falta de oxigênio.

O fisioterapeuta do RespirAR, Romildo Saraiva, afirma que o paciente não conseguia realizar atividades diárias simples, como caminhar, devido ao inchaço e às dores em sua perna afetada pela trombose. “Para a reabilitação de Gilvan, foi realizado um plano de tratamento estratégico focado em exercícios cardiopulmonares, expansão pulmonar, percurso de marcha, esteira, entre outros, aliados à atividade física”, explicou Romildo Saraiva.

*Com informações da assessoria

