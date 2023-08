Para escapar da indústria chinesa, LEV pretende inaugurar fábrica em Manaus, em 2024

Manaus (AM) – Que tal dar uma voltinha pelo mundo a bordo de duas rodas? Desde os modelos mais simples até as opções profissionais adaptadas aos atletas de alto rendimento, as bicicletas são ótimas alternativas para quem busca escapar do trânsito cada vez mais caótico das grandes cidades, ser ecologicamente correto e manter-se ativo e saudável.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) é referência nacional na produção de duas rodas, com destaque às motocicletas e bicicletas. Mas, nem só de bikes e motos vive o segmento! Forçando uma ultrapassagem segura e confiável, eis que surgem as bicicletas elétricas. Sim, são elas, as conhecidas como e-Bikes, que prometem ganhar as ruas brasileiras com mais intensidade e volume nos próximos anos.

A tendência pode ser confirmada pelo Levantamento feito pela Aliança Bike (dados de importação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; monitoramento de associados da própria Aliança Bike; e dados de produção no Polo Industrial de Manaus, da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), o qual mostra que – pelo quinto ano consecutivo, o mercado das bicicletas elétricas bateu recorde no histórico recente do país, fechando 2022 com faturamento de R$ 304,9 milhões, um crescimento de 5,4% em relação a 2021.

E, na garupa desse segmento cada vez mais veloz, a empresa brasileira LEV promete inaugurar no 1º semestre de 2024 uma planta fabril em Manaus para a montagem de seus modelos de bicicletas e scooters.

Em entrevista à Mais Negócio$, os sócios da LEV Rodrigo (à esq.) e Bruno Affonso (à dir.) afirmam que o investimento na fábrica na capital amazonense permitirá ganhos significativos em produtividade e facilitação da logística, já que, atualmente, a produção está concentrada na China.

Conforme números divulgados pela empresa, o investimento na fábrica será em torno de R$ 5 milhões e cerca de 80 colaboradores serão contratados.

“Tomamos essa decisão não somente pelos benefícios fiscais de importação, mas também por conseguir ter uma melhor gestão da produção, em razão de não termos total gerência na linha de produção chinesa. Apesar do controle de qualidade, nós vivenciamos algumas externalidades como a logística marítima e nos portos, como ocorreu na pandemia, gerando riscos que desejamos mitigar para termos um controle maior sobre todo o processo e evitar desabastecimento. Por fim, nossa decisão foi muito em conta de termos um produto 100% nacional e montado no Brasil, o que nos dá muito orgulho como brasileiro”, analisa Rodrigo.

Fundada no Rio de Janeiro em 2009 pelos sócios, a LEV possui mais de 270 colaboradores atuantes em quase 40 lojas próprias distribuídas em cinco estados brasileiros. Além das vendas das bikes e scooters nos modelos de negócios B2B e B2C, a empresa realiza a locação das bicicletas e presta serviços de manutenção e customização dos produtos. Atualmente, a LEV possui sete modelos disponíveis à venda, com preços que variam entre R$ 6,3 mil a R$ 9,8 mil. Conforme os sócios, neste ano já foram realizadas mais de 5 mil vendas – e a expectativa é chegar ao número de 12 mil.

Publicitário lança e-book sobre Inteligência Artificial para negócios

Pesquisadores e entusiastas por tecnologia agora contam com um e-book de apoio. Escrito pelo empresário, jornalista e publicitário Fred Farias, o livro digital ‘Introdução ao Design de Prompts e IA para negócios’ já está disponível para compra no marketplace Hotmart.

Fruto de um trabalho de três meses, a publicação, com 86 páginas, aborda as transformações e evoluções no ambiente corporativo através do uso de mecanismos que utilizam a Inteligência Artificial, como o ChatGPT.

De acordo com o autor, o e-book é destinado a profissionais e especialistas de áreas como finanças, RH, Marketing e Logística. Na abordagem da obra, são contextualizadas e indicadas técnicas para melhoria de performance através do Design de Prompts – comandos aplicados pelo usuário para obter respostas através da base de dados da IA. A ideia, conforme o autor, é oferecer um passo a passo aos profissionais para aplicarem a IA de forma efetiva em seus negócios, gerando ganhos de produtividade.

Além do conteúdo teórico, a publicação traz ao final de cada capítulo exercícios de fixação do conteúdo, dispostos em tópicos. O e-book está disponível para compra no site Hotmart, no link (https://curtlink.com/lR8RPNz).

Com papers aprovados em congresso internacional, estudantes de Matemática fazem vaquinha virtual para custear a viagem

Estudar não é fácil! Ter trabalho aprovado em congresso, menos fácil ainda e, após vencer tudo isso, agora o negócio é conseguir recursos para custear viagem. É exatamente nesse ponto que entra o trio de alunas de Matemática Ana Júlia Siqueira, Karoline Vitória e Beatriz Albuquerque, que lançou nas redes sociais uma vaquinha para custear o deslocamento e demais gastos durante a viagem para a participação no congresso internacional ‘womENcourage’, que será realizado na cidade de Trondheim, na Noruega, na penúltima semana de setembro.

As pesquisadores, que integram o ‘Caboclas Kirimbaua Auaeté’, projeto de incentivo à participação feminina da pesquisa científica nas ciências exatas e na tecnologia, tentaram firmar parcerias, mas, na hora de tirar o dinheiro do bolso, ‘neca de pitibiriba’. Nem companhia aérea, nem nossos brilhantes políticos e autoridades, e nem ninguém ainda se aventurou a ajudar o trio que irá representar o Amazonas no congresso. E se você acredita que a educação é transformadora, que o evento é um espaço de possibilidades e quer ajudar, não hesite e faça sua contribuição por meio do link (https://abrir.link/kXAaE).

Baratão da Carne abre loja no Shopping Cidade Leste

Expandindo a operação, a rede varejista Baratão da Carne, acaba de inaugurar mais uma unidade! A parceria foi firmada com o Shopping Cidade Leste, referência de mall na cidade de Manaus. A inauguração ocorreu na quinta-feira (24/8) e – com essa unidade – o Baratão chega a nove lojas na capital amazonense. A filial Cidade Leste conta com 5 mil metros quadrados e está localizado no andar térreo (01) do shopping. O horário de funcionamento do Piso Térreo 01, onde fica localizado o Supermercado Baratão da Carne, funcionará de domingo a domingo das 08h às 22h. Para outras informações, siga os perfis oficiais dos empreendimentos no Instagram (@shoppingcidadeleste) e (@barataodacarne).

Nos dias 30 e 1º de setembro, irá ocorrer em Belém/PA, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, que é promovida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). O objetivo é debater o equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico da região e a preservação ambiental. A participação é gratuita, as vagas são limitadas e qualquer pessoa pode se candidatar, a partir da pré-inscrição (https://abrir.link/HThYI).

A Embraer está com inscrições abertas para o programa de aceleração de carreiras em tecnologia, que este ano será dedicado exclusivamente às mulheres. São 50 bolsas de estudos disponibilizadas pelo Embraer Social Tech Careers, que chega à terceira edição com o objetivo de gerar oportunidades e inclusão profissional. As inscrições podem ser feitas até o domingo (3/9) pelo link (https://abrir.link/fzOiC).

Em busca de apoiar o desenvolvimento de produtos, processos e serviços técnicos e a colaboração com outros países, a Embrapii lançou a 32ª Chamada IraSME. O objetivo é apoiar projetos de cooperação internacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). O prazo para submissão de projetos se encerra na quarta-feira (27/9). Outras informações, basta acessar o link (https://abrir.link/7MUpD).

