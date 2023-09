CREF lamenta morte de personal que teve moto atingida por carro de blogueira em Manaus

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (1º) é celebrado o dia do Profissional de Educação Física, porém os profissionais do Amazonas não têm o que comemorar. Na quinta (31), o personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, morreu após ser vítima de um acidente de trânsito na rua Pará, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Talis Roque morreu após a motocicleta em que estava pilotando, colidir com um carro Volkswagen Taos, dirigido pela blogueira Rosa Tavares, de 25 anos.

O Conselho Regional de Educação Física (CREF), publicou, em suas redes sociais, uma nota de pesar lamentando o falecimento do profissional e enviou condolências, carinho e apoio aos amigos e familiares da vítima.

Os colegas de profissão comentaram na publicação mensagens de apoio à família. “Ele era excelente profissional e muito querido por seus colegas de profissão. Que ele descanse em paz e que Jesus conforte os corações de todos os familiares, amigos e entes queridos”, comentou uma internauta.

“A Justiça tem que ser feita sobre a responsável do acidente, não deixem ser só mais um acidente, temos que mostrar a força da Classe dos profissionais de Educação Física aqui em Manaus”, comentou outra pessoa.

Relembre o caso

O personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito causado pela blogueira Rosa Tavares, de 25 anos, em Manaus. O caso foi registrado por câmeras de segurança.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP) às 16h45 de quinta. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), que dará continuidade às investigações e realizarão os procedimentos cabíveis em torno do ocorrido.

