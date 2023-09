Aula-show de gastronomia com o chef Erick Jacquin em Manaus

Manaus (AM) – A prefeitura de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o Senac Amazonas (Senac-AM), promove na próxima terça-feira, 5/9, às 10h, uma aula-show de gastronomia com a presença do renomado chef francês Erick Jacquin.

Ao todo, 80 convidados – entre proprietários de restaurantes, chefs de cozinha, acadêmicos e docentes de gastronomia – irão participar do evento fechado, que será realizado no auditório do Centro de Educação Profissional (CEP) Pequeno Franco, unidade do Senac-AM.

No decorrer das três horas de aula-show, os convidados poderão acompanhar o modo de preparo e as técnicas empregadas na montagem de pratos famosos da culinária francesa, como a área da pâtisserie (confeitaria), especialidade de Erick Jacquin. Para auxiliar o chef francês no menu degustação, o Senac-AM disponibilizará três profissionais, sendo um docente do Restaurante-Escola, um aluno do curso de gastronomia da Faculdade Senac-AM, e um representante do projeto de apoio à gestão de restaurantes da Incubadora Senac-AM.

Segundo a gerente do Centro Especializado de Turismo e Hospitalidade do Senac-AM, Jane Thiene, a cessão das instalações do CEP Pequeno Franco para a realização da aula-show reforça a credibilidade da marca Senac enquanto formadora de mão de obra qualificada, sobretudo na área de serviços.

“A participação do Senac neste evento é primordial para o fortalecimento da competência da instituição no ramo da gastronomia. Ter a presença dos docentes e alunos do curso de Gastronomia do Senac-AM, em um ambiente de vivências com um dos chefs mais renomados no mundo é uma experiência única para ambos”, comenta.

Para a vice-presidente da Manauscult Oreni Braga “a vinda do chef Jacquin é uma oportunidade para a troca de conhecimentos e experiências, já que ele é um dos melhores chefs do mundo e nós também temos profissionais renomados em âmbito nacional e internacional. Então, será um momento de muita interação.

Além da oportunidade do chef poder mergulhar nos insumos amazônicos, com a produção de alguns pratos locais. Reforço, a importância da parceria com o Senac-AM, que já participa pela segunda vez do evento”, agradece Oreni.

Já para o diretor de Infraestrutura e Qualificação Turística (DIQ) da Manauscult, João Araújo, o objetivo da aula-show visa ao aprimoramento profissional e incentivo ao networking entre os participantes. “A intenção é fomentar o segmento da gastronomia local, oportunizando a participação de chefs de renome nacional e internacional com atores locais do segmento para que possam interagir e trocar aprendizados”, afirma.

Avinda de Jacquin à capital amazonense integra o circuito de ações previstas na programação do festival #SouManaus Passo a Paço 2023 – evento cultural realizado desde 2015.

Faculdade Senac

Idealizado e administrado pelo Senac-AM, a Faculdade Senac é um dos principais braços educacionais de ensino profissional no estado do Amazonas. A instituição dispõe de unidades de ensino em Manaus, Itacoatiara e Parintins e disponibiliza cursos de qualificação técnica nas áreas de serviços, comércio e tecnologia.

Em seu percurso metodológico, a Faculdade Senac alia os conhecimentos teóricos e a aplicação de exercícios práticos aos seus laboratórios – considerados alguns dos mais modernos disponíveis. Ao todo, a Faculdade Senac possui cerca de 350 alunos e em seu quadro de docentes, 80% dos professores contam com o título de mestrado ou doutorado.

A Faculdade Senac é, ainda, referência para empresas locais que buscam os egressos da instituição para atuação em funções e postos-chave, em especial na gastronomia.

