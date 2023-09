Técnico do elenco feminino do Santos é acusado de assédio moral e sexual

O técnico Kleiton Lima foi denunciado por assédio. O elenco feminino do Santos se juntou para alegar assédio moral e sexual durante as atividades no CT Rei Pelé. Nesta quinta-feira, o Peixe informou a saída do comandante e sua comissão.

Jogadoras do Alvinegro Praiano formularam um documento com assinaturas contra Kleiton Lima e enviaram ao presidente Andres Rueda. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Em nota, o Santos alegou estar investigando o caso.

“Sobre a denúncia de assédio, envolvendo o técnico Kleiton Lima, o Santos FC informa que está apurando o caso, conversou com o profissional, que negou todos os fatos, mas colocou o cargo a disposição, o que foi aceito pela Diretoria para melhor apuração do caso. O Santos FC seguirá buscando sempre o melhor ambiente para todos os seus funcionários”, comunicou.

A reportagem também entrou em contato com o próprio Kleiton Lima. O técnico disse que recebeu a notícia com estranheza e negou as acusações.

“Antes de mais nada, eu não pedi demissão, coloquei o cargo à disposição para a diretoria do clube após tomar conhecimento de reclamações de parte do elenco em relação ao meu trabalho. O Santos resolveu desligar a comissão técnica inteira do futebol feminino. Tomei conhecimento também de supostas queixas de assédio, o que me causou estranheza e revolta. Uma acusação dessa é muito grave e tomarei minhas providências legais, quem denuncia tem que provar”, declarou.

“Tenho uma carreira profissional de quase 30 anos de forma ilibada e vitoriosa, nunca tive nenhuma queixa nesse sentido durante toda a minha trajetória. Não aceito que utilizem desse artifício para me tirarem do cargo e tentarem manchar a minha história e a do clube”, completou.

Junto com o treinador, também deixam o clube a auxiliar técnica, Fabi Guedes, a preparadora física, Vanessa Monte Bello, o analista de desempenho, Julio Resende, o preparador de goleiras, Gabriel Ribeiro, a psicóloga, Luiza Garutti, o massagista, Tarso Ajifu e os fisioterapeutas, Dhouglas Antonini e Lucas Wasem.

Kleiton Lima é o técnico mais vitorioso da história das Serias da Vila. Enquanto esteve no cargo, ele conquistou o bicampeonato da Libertadores da América (2009 e 2010), da Copa do Brasil (2008 e 2009), do Campeonato Paulista (2007 e 2010), da Liga Nacional (2007) e a Copa Mercosul (2006).

O comandante foi anunciado pelo Santos em 29 de agosto de 2022. Ao todo, foram 37 compromissos, com 24 vitórias, quatro empates e nove derrotas.

O Alvinegro Praiano volta a campo no dia 14 de setembro, quando enfrentam o Pinda pela última rodada da primeira fase, às 21 horas.

Fonte: Gazeta Esportiva

Leia também:

Falcão deixa cargo de coordenador do Santos após denúncia de importunação sexual

Flamengo vence Palmeiras nos pênaltes e se consagra campeão do Brasileirão Sub-20

Flamengo é surpreendido pelo Olimpia perde de 3 a 1 e adeus à Libertadores