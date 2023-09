Bebê que Jheny espera será o primeiro dela com Arthur Aguiar

A namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci, contou como descobriu que está grávida do ator: após sua funcionária, Aline Ferraz, desconfiar da gestação. “A gente vinha trabalhar e ela estava quietinha. Ela sempre foi muito animada”, contou a mulher nas redes sociais de Jheny.

“Ela chegava aqui e eu dizia que ela estava diferente, já via essa mudança nela. Mas ela falava ‘não, eu não tô’. Beleza. Um dia fomos fazer uma maquiagem na casa dela e ela sentou no sofá. Fiquei reparando que o corpo dela já estava diferente”, explicou Aline. “Detalhe, eu estava com quatro semanas só. É louco”, comentou Jheny.

“Fiz o teste indo na loucura”, comentou a empresária, que após o negativo comprou outro teste de farmácia e também um de sangue, em uma clínica. “A ficha não estava caindo. No outro dia eu fiz e fiz o de sangue e aí deu [a gravidez]. Fiquei chocada porque nem a minha menstruação estava atrasada e nem nada”.

O bebê que Jheny espera será o primeiro dela com Arthur Aguiar. O ex-BBB, contudo, já é pai de Sophia, de 5 anos, do casamento com Maíra Cardi.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Lucas Guimarães polemiza e constrange Arthur Aguiar com pergunta machista sobre Jade Picon

Maíra Cardi teria descoberto que Arthur Aguiar tinha três amantes, diz colunista

Leo Dias garante que Bruna Marquezine traiu Neymar com Arthur Aguiar