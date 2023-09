Maiara e Maraisa prometem agitar o público amazonense com show da turnê ‘Identidade’

Manaus (AM) – Uma superestrutura montada pela Fábrica de Eventos na Arena da Amazônia recebe o “Único”, neste sábado (23). O evento apresenta shows das duplas Jorge e Mateus e Maiara e Maraisa, além de Luan Santana e KVSH.

Os portões abrem às 20h e os últimos ingressos estão disponíveis para venda no site Quero2Ingressos (https://quero2ingressos.com.br/events/jorge-mateus-unico-em-manaus) e nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara.

Um dos destaques da festa é a dupla Maiara e Maraisa. Elas, que conquistaram o Brasil com suas vozes e carismas, relembraram os momentos iniciais da carreira, marcados por desafios e superações, esta semana no PodPah, um podcast no YouTube.

“Foi tudo na brincadeira, era tudo por diversão”, revelou Maiara, mostrando que o sucesso nem sempre foi o objetivo principal.

Basta uma vasculhada na Internet e ver em vídeos antigos a evolução da dupla. “Fico impressionada. A Maiara já decorava a letra e fazia a primeira voz. A gente já sabia que queria ser dupla”, completou Maraisa, evidenciando a sintonia entre as irmãs desde o começo.

No mundo da música, críticos são inevitáveis. Muitos duvidaram do potencial da dupla, alegando que “dupla feminina não ia para frente”. No entanto, as famosas mostraram estarem prontas para desafiar essas expectativas.

E para quem pensa que as sertanejas estão se acomodando, elas já têm novidades!

“Vamos seguir com a tour Identidade pelo Brasil inteiro, mas vamos fazer o Maiara e Maraisa In Concert, uma celebração dos dez anos de carreira”, anunciaram.

Único Manaus

As atrações estão sendo muito esperadas pelo público manauara. Jorge e Mateus completaram 18 anos de carreira em maio de 2023 e tornam esse momento ímpar em uma comemoração única e em grande estilo por todo o Brasil.

Luan retorna para Manaus com seu novo trabalho, o Luan City 2.0, que foi gravado em março deste ano no Mineirão, em Belo Horizonte. As três novas apostas de Luan no álbum são ‘Mulher Segura’, ‘Meio Termo’ e ‘Ambiente Errado’, escritas por ele, em parceria com outros compositores.

KVSH é produtor musical e DJ. Ganhou projeção musical com a música “Potter” com samples do filme Harry Potter, alcançando #1 lugar de músicas mais virais no Spotify em 2016. Hoje, acumula no Spotify mais de 400 milhões de execuções e mais de 60 milhões no YouTube.

Para garantir seu lugar no Único, basta se dirigir a uma central Oba Ingressos ou fazer a compra pelo site Q2Ingressos.

Os ingressos têm valores que variam de R$ 90 a R$ 800, a depender do setor e serviços oferecidos, podendo ser parcelado nos cartões de crédito em até três vezes sem juros.

