Bruna Marquezine recorda tatuagem com Neymar: ‘Foi minha primeira’

A atriz Bruna Marquezine de 28 anos, relembrou a tatuagem que fez com o camisa 10, Neymar de 31 anos, quando os dois namoravam.

Em um vídeo gravado para a revista Glamour dos Estados Unidos, a artista fez um vídeo ‘passeando’ pelo corpo para mostrar seus 21 desenhos, incluindo o coraçãozinho que marcou seu romance com o jogador.

No tempo em que estavam juntos, além de usarem alianças de compromisso, Bruna e Neymar também marcaram o relacionamento com uma tatuagem de coração em seus dedos, sendo ela no anelar e ele do mindinho.

No vídeo, gravado para a revista Glamour dos Estados Unidos, Marquezine relata com detalhes cada um de seus desenhos, explicando as suas inspirações, com exceção do coraçãozinho.

Sobre a tattoo feita para juntamente com Neymar, a atriz foi breve.

“Essa foi minha primeira”, limitou-se ela, mostrando rapidamente o desenho.

Recentemente, Adão Rosa, o tatuador de Neymar, revelou que o atleta optou por não manter a homenagem à ex e cobriu o desenho após o fim do namoro.

Bruna Marquezine. Foto: Reprodução/TikTok

*Com informações da IstoÉ

