Donas de casa são destaque na Aleam no Dia Mundial do Consumidor

Manaus (AM) – De propositura do deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), uma Cessão de Tempo realizada na manhã desta terça-feira (15), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deu destaque ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado anualmente neste dia 15 de março.

A data também faz alusão ao aniversário do Código de Defesa do Consumidor (Lei federal 8.708/1990), um marco inicial no país na defesa dos consumidores, que entrou em vigor no Brasil em 11 de março de 1991.

Na oportunidade, o deputado que também é advogado e tem uma atuação reconhecida no Direito do Consumidor, convidou a Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas (ADCEA), para debater sobre assunto, considerando que são as donas de casa as primeiras a sentirem a variação de preços e seus impactos no orçamento familiar.

A presidente da Associação, Neuda Lima, falou sobre os desafios das donas de casa e consumidores em geral, que vivem um momento delicado com disparada nos preços de alguns itens importantes do dia a dia.

“Esse é um dos momentos mais difíceis e desafiadores para nós dona de casa. Além das múltiplas atividades, nós temos todos os dias, a partir do momento que levantamos até a hora de dormir, a preocupação de alinhar o nosso orçamento de acordo com o nosso o custo de vida. Quando vamos ao mercadinho ou na feira, a nossa preocupação é tentar descobrir qual é o produto que a gente ainda está podendo comprar pra poder trazer a mesa do nossa família para nos alimentarmos. Então, tem sido realmente muito difícil, mas a mulher é forte, é guerreira e vai fazendo o que é possível”, afirmou Neuda.

O deputado Álvaro Campelo, explicou que ouvir os consumidores, especialmente as donas de casa é fundamental para a fiscalização contra a abusividade de preços no estado.

“Hoje no dia 15 de março é comemorado o Dia Internacional do Direito do Consumidor, e nada mais justo ouvir quem está na ponta e que se depara diariamente com esses desafios. Nosso trabalho em defesa do consumidor amazonense se fortalece a cada dia, e vamos seguir nessa luta até que possamos respirar mais aliviados quanto aos preços desses itens que são essenciais em nosso dia a dia”, ressaltou o parlamentar.

*Com informações da assessoria

