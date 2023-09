Festival Lona Aberta inicia nesta quarta-feira com apresentações gratuitas

Manaus (AM) – O II Festival Lona Aberta está prestes a começar e a expectativa está no ar. O festival, que tem entrada gratuita, começa nesta quarta-feira (27) e encerra no próximo sábado (30), no Centro Cultural Barravento, é fruto de muito trabalho e dedicação, e será marcado pela reunião de artistas talentosos de diferentes estados, uma equipe uníssona no desejo de difundir a arte circense no Amazonas.

“Estamos ansiosos para que o Barravento tenha um público interessado no circo e que se encante com as diversas apresentações que vão acontecer. O frio na barriga é com certeza um sentimento coletivo”, enfatizou o idealizador do festival, Jean Palladino, bacharel em teatro que além de diretor e produtor cultural, atua como palhaço, ator e gestor do Centro Cultural Barravento.

O evento contará com a presença de grandes talentos da arte circense do Brasil, que inclui duas artistas de Brasília e do Ceará, que já se encontram na capital amazonense, além do Palhaço Salsicha da Paraíba. Nesta terça-feira (26), às 18h30, os três artistas farão uma apresentação especial, um ‘esquenta’ para a comunidade do Prosamim do bairro Praça 14 de Janeiro, nas proximidades da ponte da avenida Leonardo Malcher.

Durante quatro dias de apresentações, o público poderá conferir uma programação diversificada que inclui noites de gala, oficinas de acrobacia e manipulação de objetos, além de uma variedade de espetáculos que prometem encantar a todos. É hora de mergulhar no mundo mágico do circo no Festival Lona Aberta 2023.

Programação do “Festival Lona Aberta 2023”:

27 de setembro

20h – Abertura

20h15 – Mostra de variedades: Palhaço Gororoba, Palhaço Salsicha, Laboratório da Trupe – A festa dos Caminhos, Iogan Montefusco – Grilo no Conserto, Allain Vasquez – Mr. Homem Vulcão e Mágico Davis – Uma Noite de Ilusões.

28 de setembro

10h – Oficina de malabares

20h – Mostra Selma Bustamante: Circo Travessia – Superela em: Derrubando o Patriarcado, Maruska Ribeiro – Ludomira Silva em: “Eu não aguento mais sopa!”, Aline Cassiano – Palhaça Coração e Circo Travessia – Coaching de Memória.

29 de setembro

10h – Oficina de tecido

20h – Noite Acrobacia: Ayla Taynã – Um só lugar, Laisa Silva – Sensações, José Arenas – Resiliência e Jean Winder – Solstício.

30 de setembro

10h – Oficina Meu Norte é o Circo

20h – Noite de Gala: Laisa Silva – Show de Bambolê, Palhaço Feupuudo – Bolhas, Cleomar Galvão – Corda Bamba e Saltimbancos – Abracadabra.

Encerramento.

