Em reunião com ministros, senador Omar cobra ações para reabertura da BR-319

Brasília (DF) – Líder da Bancada Federal do Amazonas, o senador Omar Aziz (PSD) e o governador Wilson Lima (União Brasil) se reuniram com os ministros do Transporte, Renan Filho, e dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para discutir ações emergenciais relacionadas à seca que atinge o Estado. Durante o encontro, Omar reafirmou a importância de investimentos em infraestrutura, especialmente na BR-319, que se encontra em condições precárias.

No encontro, realizado nesta terça-feira (26), em Brasília, foi assinada uma ordem de serviço entre os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, para a realização de dragagem com previsão de conclusão em 45 dias. No entanto, Omar lembra que o reflexo da obra no Rio Negro será sentido cerca de 30 dias após o seu término. O Senador do Amazonas aproveitou para defender investimentos na rodovia BR-319, que se encontra intrafegável.

“No Rio Madeira, por exemplo, a seca está impossibilitando a passagem de embarcações. O Alto Solimões está totalmente seco, comprometendo o abastecimento de componentes essenciais para a Zona Franca de Manaus. É fundamental que a estrada seja asfaltada, para evitar que o Estado fique isolado e sofra com a escassez de bens essenciais”, ressaltou.

O senador também fez um apelo para que a questão da BR-319 seja discutida com seriedade, levando em consideração a realidade e as necessidades da população que vive na região.

“Precisamos pensar nas pessoas, nos seres humanos que sofrem com essa situação. Não podemos mais permitir que pessoas que não conhecem a realidade da região ou não moram lá discutam o problema que enfrentamos. É importante que estejamos unidos e reconheçamos o esforço dos amazonenses em proteger a Amazônia”, destacou.

Omar também salientou que o Governo Federal está agindo para auxiliar o Amazonas, determinando uma atuação transversal entre os ministérios para prestar assistência às áreas afetadas pela seca.

“Nesse momento, precisaremos contar com o auxílio das Forças Armadas para levar mantimentos e água. Há municípios que, em poucos dias, não terão mais acesso a água potável. A importância da BR-319 e o apoio das Forças Armadas são fundamentais neste momento”, disse o senador.

Além da dragagem entre Benjamin Constant e Tabatinga, foram anunciados investimentos de R$ 41 milhões para a costa do Tabocal e outros R$ 100 milhões para solucionar problemas em Itacoatiara, uma das principais rotas de escoamento de grãos.

Por fim, Omar Aziz reiterou a necessidade de uma solução para a questão da BR-319 e criticou veemente a atuação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. “Eu a condeno por fazer com que o meu Estado fique isolado. Ela não tem propostas ambientais para o Brasil. Só sabe dizer ‘não pode’ e ‘não deve’. Eu estou acusando a Marina Silva de ser a responsável pelo isolamento do meu Estado, do povo do Amazonas”, concluiu o senador.

