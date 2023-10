Amazonas registra queda no número de casos de homicídios em setembro

O Amazonas fechou setembro com uma queda de 11% no número de homicídios. Segundo os dados parciais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), essa é a segunda redução seguida registrada no estado, para o período. A capital, Manaus, foi a cidade que contribuiu para a diminuição, ao registrar 27% menos homicídios nos últimos 30 dias.

Para o secretário de segurança, coronel Vinícius Almeida, o índice foi alcançado a partir do empenho do Governo do Estado, do Governo Federal associado à integração das Forças de Segurança do Amazonas, que passaram a trabalhar de forma mais incisiva nos locais, onde havia maior incidência de homicídios.

“Encerramos setembro com um resultado muito positivo para a segurança pública. Tivemos uma redução de 11%, na taxa de homicídio. Quero agradecer a Polícia Militar do Amazonas, a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnico-Científico e, também, o nosso Corpo de Bombeiros Militar. Juntos nós conseguimos esse resultado e não tenho dúvidas, que continuaremos irmanados perseguindo sempre resultados positivos em prol da nossa sociedade”, afirmou o secretário.

Em números

Conforme os dados da SSP-AM, em setembro de 2022, foram registrados no Amazonas 118 casos de homicídios. Este ano, durante o mesmo mês, os dados parciais mostram que as Forças de Segurança contabilizaram, 105 crimes dessa natureza, o que representa uma redução de 11% entre os períodos.

Manaus foi a cidade que contribuiu para que o estado alcançasse a redução, uma vez que a capital apresentou uma queda de 27% no número de homicídios. Durante os 30 dias de setembro, foram registradas 63 mortes, sendo o menor índice alcançado para o período, em relação aos últimos dois anos.

Para se ter uma ideia, em setembro de 2021 foram registrados 101 homicídios. Ano passado, foram 86 casos. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Klinger Paiva, a corporação seguirá empenhada para a manutenção dessa redução em todo o Estado, focando, principalmente, em operações.

“Neste mês de setembro tivemos o reforço de policiamento nos bairros da zona leste, que estavam com indicadores altos de homicídio e criminalidade. Durante a Operação Águia, tivemos uma redução significativa nos registros de mortes naquela área e vamos continuar atuando para levar mais segurança para a população, não só para a população da zona leste, mas de todo o Estado”, garantiu o coronel Klinger.

Prisão de homicidas

Dados da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) mostram que de janeiro a setembro deste ano, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) efetuou a prisão de 229 pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios e sequestros.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destaca o êxito das prisões realizadas pela DEHS, durante as diversas operações deflagradas. “A especializada vem realizando um trabalho investigativo firme e de inteligência que resultou na elucidação de vários casos de homicídios ocorridos no Estado, trazendo uma pronta resposta à população, e demonstrando comprometimento com a segurança pública”, afirmou.

*Com informações da assessoria

