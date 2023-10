Polícia confirma morte de jovem baleado após jogo entre São Paulo e Vasco

Maxwell foi baleado nas imediações do Estádio São Januário, logo após uma partida entre Vasco e São Paulo, no Rio de Janeiro

Maxwell Lopes, de 20 anos, foi assassinado a tiros depois do jogo entre Vasco e São Paulo, em São Januário, no Rio de Janeiro, durante a noite de sábado (7).

A Polícia Civil ainda investiga detalhes do crime. O jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 21 horas em estado grave e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade do Rio.

A morte de Maxwell está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). “Um inquérito foi instaurado e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”, escreveu a Secretaria Estadual da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O jogo entre Vasco e São Paulo terminou empatado em 0 a 0 pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu no Estádio São Januário, próximo do local em que Maxwell foi baleado.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Advogado morre após passar mal em jogo de futebol em Manaus

Árbitro é atingido por raio e morre durante jogo no Piauí

Torcedora palmeirense morre após ser atingida por garrafa em confusão