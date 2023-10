‘Campus Party Amazônia’: maior EdTech do Norte oferece palestras e descontos

Programação contará com palestras com foco em inovação para negócios e métodos pedagógicos e didáticos de ensino

Manaus (AM) – Atual líder brasileira em soluções educacionais tecnológicas e maior EdTech da Região Norte do País, com mais de 2 milhões de alunos atendidos, a Innyx, empresa do Grupo Bringel, irá participar da primeira edição da Campus Party Amazônia, em Manaus, com uma ampla programação de palestras com foco em inovação para negócios e métodos pedagógicos e didáticos de ensino.

Durante o evento, que ocorre no Studio 5 a partir de nesta quart-feira (11) até o próximo domingo (15), a Innyx também está oferecendo um cupom de desconto de R$ 200 para os campuseiros.

Para ter acesso ao benefício, basta digitar #innyx no campo específico no momento da compra no site oficial da Campus Party (https://brasil.campusparty.org/cpamazonia/ingressos/).

Segundo o CEO e fundador da Innyx, Adler Ismerim, entre 2021 e 2023 a EdTech já investiu mais de R$ 5 milhões em startups e neste ano, cogita chegar a mais R$ 5 milhões em novos M&As.

“Capacitar as crianças e os jovens no conhecimento das ciências e da tecnologia é garantir que eles estejam preparados para um mercado de trabalho que demanda cada dia mais profissionais dessas áreas, por isso não poderíamos deixar de estar presentes na primeira Campus Party da nossa região e queremos facilitar o acesso para que nossos jovens tenham acesso a esse grande festival”, explica Ismerim.

Programação

Durante a Campus Party Amazônia, a Innyx fará uma série de sete palestras, com foco em inovação tecnológica para educação e negócios. Confira a programação:

Dia 12/10

15h35 – Palco TecToy

Tema: Zero to Hero – A jornada do Herói para construção de negócios realmente inovadores

Dia 13/10

10h30 – Palco 1 Minuto Nerd

Tema: Café Tech – Educação Digital não é EAD

11h40 – Palco 1 Minuto Nerd

Tema: Gamificação não é só jogo – O que a metodologia pode fazer pela educação

13h – Palco 1 Minuto Nerd

Tema: Uso de mídias para construção de soluções tecnológicas – Videoaulas, podcasts, IAs, como usar as tecnologias para construção de conteúdo

14h50 – Palco 1 Minuto Nerd

Tema: Comunidades Gamers: Bora criar uma? (como é uma comunidade gamer, como participar, como criar e como gerir o propósito dessas pessoas dentro de suas novas “famílias”).

Dia 14/10

16h45 – Palco 1 Minuto Nerd

Tema: Pitch: Venda sem vender – TUDO!

17h50 – Palco 1 Minuto Nerd

Tema: Ensine com atividades maker (uso e aplicação da cultura maker para ensino de qualquer disciplina)

