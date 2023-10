Prefeitura de Manaus combate trabalho infantojuvenil

Manaus (AM) – Como parte das atividades da “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantojuvenil nas Ruas de Manaus”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, nesta sexta-feira (13), uma operação de abordagem social a famílias presentes nos semáforos das principais vias da Zona Centro-Sul da capital.

Realizada um dia após as celebrações do Dia das Crianças, a ação identificou, ao todo, 15 famílias e 30 crianças em situação de trabalho infantojuvenil, que receberam atendimento socioassistencial in loco e encaminhamentos a outros serviços necessários para a garantia de seus direitos.

“Infelizmente, muitas famílias em estado de vulnerabilidade social enxergam no Dia das Crianças uma oportunidade de estar nas ruas para buscar brinquedos e outros atrativos. São em dias atípicos assim, como também ocorre no Natal, por exemplo, que identificamos números alarmantes de famílias nas ruas com seus filhos, o que nos traz até aqui para conversarmos um pouco e entendermos melhor a realidade dessas pessoas, de forma a tentar sanar suas principais demandas”, explicou a gerente de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) da Semasc, Geszimar da Silva.

De acordo Clicia Simone, gerente do Serviço Especializado em Abordagem Social, a continuidade das ações da “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantojuvenil nas Ruas de Manaus” é uma luta diária travada em nome dos direitos das crianças e adolescentes do município, uma vez que muitas famílias ainda sentem receio ante o poder público.

“Nós temos muita dificuldade em todas as nossas ações de abordagem. Muitos acabam sentindo medo de fornecer as informações necessárias para o atendimento. Então, é fundamental que ainda continuemos este trabalho iniciado em fevereiro e que não tem data para terminar”, destacou.

Sobre a campanha

Com mais de 20 secretarias, entidades e órgãos parceiros, a “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantil nas Ruas de Manaus” é a maior já desenvolvida pela Prefeitura de Manaus no combate ao trabalho infantil e uma das mais importantes campanhas socioassistenciais já desenvolvidas pelo poder público municipal.

*Com informações da assessoria

