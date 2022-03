Espetáculo “Libera Ela” entra em cartaz na cidade de Manaus

Manaus (AM)- Com estreia no dia 18 de março e classificação indicativa de 16 anos, o espetáculo “Libera ela” cumpre apresentação online no canal do youtube da @ciaumdenos e realiza a circulação nos dias 19,20,25 e 26 de março nos espaços Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou; Teatro da Instalação e no Espaço Cultural Uatê, sempre às 19h com entrada gratuita.

Com inspiração na arte Burlesca, a dramaturgia de Libera Ela encerra a trilogia formada pelos espetáculos Artigo 27.07 e Você não me Ensinou a te esquecer, mas eu não sou obrigada a nada da Cia Um de Nós.

Em mais um dia de uma rotina exaustiva, uma mulher realiza seus afazeres domésticos enquanto se depara com lembranças do passado. Ao decorrer da cena, dialogando com a trilha sonora composta por músicas brega e sertaneja, presenciamos o seu despertar e transformação com a oportunidade de libertar-se de tudo que não lhe serve mais.

O espetáculo foi contemplado nos editais “Prêmio Manaus Zezinho Corrêa 2021”, “Equipa Cultura 2021” e “Amazonas Criativo 2021” recebendo o apoio da Manauscult, Prefeitura de Manaus, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e Governo do Amazonas.

