Oitava parcela do IPTU vence nesta segunda, em Manaus

As guias podem ser consultadas e impressas diretamente no portal Manaus Atende

A oitava parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), exercício de 2023, vence nesta segunda-feira (16).

As guias podem ser consultadas e impressas diretamente no portal Manaus Atende, no endereço eletrônico: manausatende.manaus.am.gov.br.

O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, lembrou que, ao pagar as parcelas do IPTU em dia, os contribuintes manauaras concorrem a prêmios mensais em dinheiro, sem contar que o pagamento na data também evita o acréscimo de multa e juros nas parcelas.

“Voltamos com os nossos sorteios mensais do IPTU Premiado, com prêmios de R$ 2 mil a R$ 20 mil. Ao pagar a parcela, o contribuinte já está concorrendo automaticamente”, destacou Pontes.