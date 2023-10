Mortes em Gaza superam 2,6 mil e conflito já é o mais mortal da história na região

Até então, conflito de 50 dias em 2014 era o mais mortal dos confrontos com Israel, com 1.462 palestinos mortos

O conflito em Gaza atingiu um triste marco, com o Ministério da Saúde de Gaza anunciando que o número de mortes entre os palestinos já superou as mortes registradas no confronto Gaza-Israel de 2014, que durou 50 dias.

Comparado com o conflito de 2014, no qual 2.251 palestinos perderam a vida, o atual conflito já superou esse triste número. Na guerra de 2014, 1.462 civis estavam entre os mortos, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Em contraste, a atual ofensiva já resultou em 2.670 civis palestinos mortos e 9.600 feridos.

Em 2014, o conflito entre Israel e o Hamas durou seis semanas, e 74 pessoas foram mortas do lado israelense, incluindo seis civis. No entanto, no conflito atual, mais de 1.300 israelenses perderam a vida desde o ataque surpresa do grupo fundamentalista Hamas, em 8 de outubro.

Além disso, esse conflito marca o mais mortal para Israel desde o conflito de 1973 com o Egito e a Síria. A situação atual gera preocupações crescentes sobre o futuro da região e as perspectivas de uma solução pacífica.

*Com informações do SBT Notícias.

Leia mais

Israel, Hamas, Palestina: entenda a guerra no Oriente Médio

Brasileiros podem deixar Gaza nesta segunda, diz embaixador na Cisjordânia

Grupo que aguarda saída de Gaza é formado por 28 brasileiros