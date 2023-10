Campanha reforça importância da prevenção do câncer de mama e do colo do útero em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus vem reforçando a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero junto à população, por meio de ações de saúde e educação nas unidades da rede básica municipal, exposições, encontros e bate-papos virtuais, distribuição de panfletos, entre outras. As atividades são conduzidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e acontecem ao longo deste mês, dentro do “Outubro Rosa”, campanha anual voltada à conscientização sobre as neoplasias que atingem a população feminina.

Na manhã do sábado (14), em mais uma ação “Dia D do Outubro Rosa”, equipes da Semsa distribuíram panfletos para motoristas e pedestres no cruzamento das avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira, próximo da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. José Rayol. A ação teve também a intensificação de exames de rastreio de tumores de mama e do colo do útero na unidade do Distrito de Saúde (Disa) Sul, e ainda em duas USFs e na Unidade Móvel de Saúde da Mulher gerenciadas pelo Disa Oeste.

Conforme a chefe do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher, Lúcia Freitas, as ações buscam sensibilizar a sociedade e estimular a adoção das medidas de cuidado e prevenção dos cânceres de mama e do útero entre as mulheres. Ela pontua que as patologias têm grandes chances de cura quando detectadas e tratadas na fase inicial.

“O objetivo é chamar a atenção de toda a população para a importância de prevenir esses tipos de câncer, para que mais mulheres realizem os exames de mama e preventivo, possibilitando a detecção precoce de lesões e o encaminhamento para tratamento em tempo oportuno”, disse Lúcia.

Intensificação

Realizadas sempre aos sábados, as ações “Dia D” contam com o reforço das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, que atendem comunidades e bairros das zonas Norte, Leste e Oeste e ofertam serviços com foco na prevenção e diagnóstico dos cânceres do colo do útero e de mama.

Lúcia Freitas destaca que as estruturas, que começaram a funcionar no final de julho, vêm ampliando o acesso às medidas de rastreio pela população feminina em áreas carentes de serviços.

“As carretas vão àqueles locais que as unidades básicas não alcançam, possibilitando às mulheres a realização de exames de mamografia e ultrassom na própria unidade, sem entrar no Sisreg (Sistema de Regulação). Cada unidade oferta 40 mamografias por dia, 200 por semana”, pontua a gestora.

As ações de intensificação de exames do “Dia D” iniciaram no dia 7 de outubro, abrangendo unidades que funcionam aos sábados gerenciadas pelo Disa Leste. A terceira e última atividade da programação será no dia 21 de outubro, nas unidades coordenadas pelo Disa Norte: a Clínica da Família

Carmen Nicolau, no bairro Lago Azul; e as USFs Áugias Gadelha, no bairro Cidade Nova, e Major PM Sálvio Belota, no Santa Etelvina; além da estrutura móvel de saúde da mulher que atende a zona Norte.

Programação

Além das ações do “Dia D”, a agenda do “Outubro Rosa” da Semsa abrange atividades em todas as unidades básicas da rede municipal, incluindo a oferta de consultas médicas e de enfermagem, busca ativa de usuários para vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), palestras e rodas de conversa com ênfase na prevenção do câncer, entre outras.

Na USF Major PM Sálvio Belota, na zona Norte, uma exposição apresenta fotografias de mulheres que passaram por cirurgia de retirada da mama (mastectomia) em razão do câncer. Na Megumo Kado, no bairro Educandos, zona Sul, os usuários da USF participam de palestras sobre prevenção e autoexame das mamas. Já as equipes da USF Deodato de Miranda Leão, no Glória, zona Oeste, promovem rodas de conversa sobre a importância do preventivo e da mamografia.

A USF Leonor de Freitas, no bairro Compensa, zona Oeste, participou das ações do “Dia D” e vem também promovendo atividades diárias voltadas ao “Outubro Rosa”, incluindo rodas de conversa com usuários em espera e reforço da busca ativa para vacinação contra o HPV.

“O objetivo é a conscientização das mulheres sobre a importância da realização do preventivo e do exame da mama”, assinalou a diretora da unidade, Fabiana Encarnação, reiterando a mensagem em prol do autocuidado e do diagnóstico precoce dos agravos que atingem o público feminino.

“Mulheres, busquem as unidades de saúde mais próximas da sua casa, façam o autoexame e se cuidem”, reforçou.

*com informações da assessoria

