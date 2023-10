Avanços e desafios do SUAS são discutidos em Conferência Estadual de Assistência Social

O Governo do Amazonas destacou os avanços e desafios do Sistema Único de Assistência Social (Suas) na solenidade de abertura da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, que começou nesta segunda-feira (16), e vai até amanhã (17), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

Representantes de 41 municípios do estado estiveram presentes no encontro, além do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A secretária da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Kely Patrícia, representou o governador Wilson Lima na solenidade.

“Com muita gratidão realizamos a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social do Amazonas, aqui no Vasco Vasques. Estou aqui representando o governador Wilson Lima, que vem fazendo uma diferença enorme na área da assistência social do estado”, destacou a secretária Kely.

A solenidade de abertura contou com a participação de autoridades como a representante do Fórum Estadual de Assistência Social (FEAS), Perina Costa; do Fórum Estadual de Usuários do SUAS (FEUSUAS), Dibson Flores; do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS (FETSUAS), Lucijane Almeida; do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Sandra Regina; da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Alessandra Campêlo; da Comissão de Assistência Social e Trabalho, Márcia Álamo; e da Secretaria de Assistência Social de Tapauá, Igo Almeida.

Conferência estadual

A 14ª Conferência Estadual de Assistência Social é realizada em parceria com o Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) e tem o objetivo de abordar, avaliar e debater a aplicação da política de assistência social no estado nos últimos dois anos. Nesta segunda-feira, foram abordados temas variados voltados para a Assistência Social em cinco diferentes eixos.

O encontro possibilita um espaço democrático do qual os municípios também são protagonistas, inclusive trazendo propostas. De acordo com a presidente do CEAS, Mara Talita, as discussões durante o encontro aprimoram ainda mais o setor social no Amazonas.

“O objetivo da conferência é discutir as ações que foram executadas nos últimos dois anos dentro da Assistência Social no Estado do Amazonas. É de suma importância que tanto as Organizações da Sociedade Civil como aqueles que estão na execução de serviços, como os gestores municipais, possam participar desse momento para aprimorar a assistência dentro do nosso estado”, disse Mara Talita.

A conferência prossegue nesta terça-feira (17), a partir das 9h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, com a eleição dos delegados que vão representar o estado na 13ª Conferência Nacional de Assistência Social. O encerramento acontece às 18h.

*Com informações da assessoria

