Com mãos amarradas, homem executado a tiros é encontrado dentro de carro em Manaus

Ele foi morto com tiros na cabeça e estava com as mãos amarradas, além de uma corda ao redor do pescoço

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um carro, na noite de sexta-feira (20), no bairro Cidade Nova, núcleo 16, na Zona Norte de Manaus. Ele foi morto com tiros na cabeça e estava com as mãos amarradas, além de uma corda ao redor do pescoço.

Conforme os moradores, durante a noite, barulhos de tiros assustaram quem estava próximo ao local. Após isso, habitantes da área foram verificar do que se tratada e encontraram o corpo de um homem em um carro modelo corsa, cor prata.

Os próprios moradores acionaram a equipe de polícia. No local, agentes do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) realizaram a perícia e constaram que o homem foi executado com oito tiros, sendo a maioria na cabeça.

Já o corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Nenhum suspeito do crime foi preso. Agora, o caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

