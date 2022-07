Vitão fala sobre prazer anal e revela: ‘Tenho descoberto meu corpo cada vez mais’

Tópico é tema na nova música de trabalho do artista, que fala ainda sobre as vivências e experiências dele ao longo dos anos

O cantor Vitão voltou a falar sobre sexualidade, tema que gerou críticas para o artista nas redes sociais. Desta vez, após comentar sobre a forma como se relaciona com as pessoas, sem rótulo, o vice-campeão da ‘Dança dos Famosos’ abriu o jogo sobre as formas de prazer.

Em entrevista à Quem, Vitão pegou o gancho de seu último lançamento, a música ‘Mais Uma Vez’, e falou sobre um tópico tabu quando se fala em sexo, o prazer anal, principalmente para o público masculino.

“A gente fala muito pouco e ainda é um tabu gigantesco. Desde sempre a gente entende que se alguém passar perto do nosso c*, já é rotulado de alguma coisa. Eu tenho descoberto meu corpo cada vez mais, o prazer de formas infinitas”, contou o artista.

Na música, o artista fala justamente sobre as descobertas feitas por ele, sobre as vivências e sobre os prazeres.

“Podemos sentir prazer de muitas formas e não só sexualmente. Mas a gente se prende ao sexo heteronormativo, homem, mulher, penetração e gozou. Acabou. A zona de mais prazer no homem é a próstata. Por que a gente esconde isso de si mesmo? Por que a gente não pode falar sobre isso? É só sentir prazer e foda-se. Isso não te encaixota em nenhum lugar”.

O cantor ainda explicou o motivo de falar tão explicitamente sobre o assunto em sua música. Segundo Vitão, é uma forma de apoiar quem passa pelo mesmo que ele, sendo julgado por seu estilo e seu jeito de viver.

“Eu tenho buscado poder falar sobre essas coisas abertamente, quebrar esses lugares que a gente insiste em se colocar. Falar para os meninos, estabelecer uma relação direta com quem me acompanha. Irmão, você pode se vestir do jeito que quiser, você pode sentir prazer com a sua próstata, você pode falar da forma que quiser e isso não tem que te rotular de forma nenhuma. Eu acredito que vai ter um momento em que a gente vai poder só viver. Só ser e existir da forma que quiser, se relacionar com quem tiver vontade” finalizou.

*Com informações do iBahia

Leia mais:

Vitão é humilhado após vídeo e ganha apoio de Anitta: ‘Gente babaca’

“Lancei música e só falam se sou gay”, reclama Vitão após falar sobre a sexualidade

“Momento de autoconhecimento”, declara Vitão sobre estar redescobrindo a própria sexualidade