Programação cultural tem apresentações dos Corpos Artísticos em Manaus

Manaus (AM) – Os Corpos Artísticos do Amazonas apresentam no mês de novembro uma agenda repleta de programações gratuitas e para todas as idades. A iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, busca promover oportunidades para os artistas locais, além de cultura para a população manauara.

No Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), o Madrigal do Amazonas abre a programação apresentando a “Noite da Música Clássica”, no dia 4 de novembro, às 18h. No espetáculo, serão prestigiados compositores italianos, franceses, alemães e russos que marcaram a história da música.

O Teatro da Instalação receberá dois espetáculos. No sábado, dia 4 de novembro, o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos apresenta um repertório que une clássicos brasileiros com a música sacra do século XX. A apresentação, que oferece desde Luiz Gonzaga até Franz Schubert, acontece às 19h e tem duração de 50 minutos.

No dia 8, às 19h, a Amazonas Band apresenta o espetáculo “Fim de Tarde na Instalação”, com canções populares como “Tristeza”, “Aquele Abraço” e “Chega de Saudade”. O evento é livre para todos os públicos e tem uma hora de duração.

No dia 18 de novembro, o Madrigal do Amazonas ocupa o palco do Teatro Gebes Medeiros, com o show “Espírito de Natal”, às 19h. Os artistas levarão encanto ao público apresentando canções natalinas tradicionais, que seguem o repertório de “Noite Feliz”.

Finalizando a programação do mês, nos dias 22 e 24 de novembro o Balé Folclórico e a Orquestra de Câmara do Amazonas farão apresentações no Teatro Municipal de Boa Vista (RR), com os espetáculos “Divas” e “Dança do Sol”, respectivamente.

Para mais informações sobre a programação dos Corpos Artísticos, acesse o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), ou as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (@culturadoam).

*Com informações da assessoria

