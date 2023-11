VÍDEO: com ciúmes do marido, mulher de ginecologista agride paciente

Uma mulher, de 20 anos, foi agredida durante uma consulta ginecológica em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (30). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A paciente filmou as agressões que sofreu, as imagens mostram a esposa do médico irritada partindo para cima da vítima, que tem os cabelos puxados pela agressora.

De acordo com a vítima, a agressora também é médica e não atua na unidade de saúde. O caso ocorreu em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.

“Ela não gostou porque fui de calça e começou a me constranger com palavras de baixo calão, puxou o transdutor de dentro de mim com muita força sem consentimento médico, e continuou a me ofender de todas as formas possíveis”, relatou.

Com ciúmes do marido, mulher de ginecologista agride paciente.pic.twitter.com/SFUJY57VKY — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 1, 2023

*Com informações do site Metrópoles

