Ensaios de natal encantam famílias em Manaus

Casal de jornalistas tiveram oportunidade de eternizar esse momento tão bonito com o filho

Manaus (AM) – O clima natalino já está no ar e invadiu nossos corações trazendo a esperança de dias melhores. A emoção fala mais alto nessa época e o amor fica mais nítido, atingindo o ápice da felicidade. E para registrar esses momentos felizes, estúdios de fotografias criam cenários cinematográficos para eternizar a magia do natal em família.

Pensando nesse sentimento bonito, a Silvan Fotografia resolveu oferecer um cenário que vai além do clima natalino, que foi construído com amor e carinho para eternizar os momentos em família, onde reunimos todos os sentimentos em uma data tão importante.

De acordo com a fotógrafa Geiciane Silvan, cada detalhe do cenário foi pensado minimalistamente, para proporcionar uma experiência acolhedora as famílias, convidando-os para compartilhar o calor, a alegria e a união que definem o espírito natalino.

“A Sessão Especial de Natal recebe o nome ‘O amor mora aqui’, um nome que escolhemos com carinho. Ele nasceu no ano passado e continua a representar o compromisso de realizar nosso trabalho com amor”, disse Geiciane.

O casal de jornalistas Samara e Kennedson Paz tiveram a oportunidade de eternizar esse momento tão bonito com o filho Samuel, de apenas seis meses. Para eles, o tratamento recebido pelos profissionais da Silvan Fotografia fez toda a diferença.

“A sessão de fotos foi muito leve e divertida. Os profissionais são muito educados e cuidadosos com os pequenos detalhes. O cenário realmente é muito lindo e faz a gente mergulhar na magia do natal. A minha família amou e já está com grandes expectativas para o próximo cenário”, afirmou Samara.

Sobre o Silvan Fotografia

Casados há 4 anos, Deivison e Geiciane Silvan tiveram uma filha e desde o nascimento dela registramos cada minuto. A cada clique o casal se apaixonou mais pelo o universo da fotografia infantil, e por todo significado que carrega registrar esses momentos.

Contar a história de famílias através das lentes é o que impulsiona a Silvan Fotografia a seguir essa paixão, com a certeza de que no futuro todas as lembranças estarão bem guardadas no coração através da fotografia.

*Com informações da assessoria

