Inscritos na 3ª Corrida Amazonas Shopping já podem buscar o kit-atleta

Atletas profissionais e amadores inscritos para a 3ª Corrida Amazonas Shopping já podem pegar os kits da prova, nesta sexta-feira (03), das 14h às 20h, e no sábado (4), das 10h às 14h.

Os kits, sacola com camiseta oficial da prova, squeeze, viseira, número de peito e medalha (pós-prova), entre outros brindes, estão sendo entregues na loja Shopping do Pé, instalada no centro de compras. A corrida será realizada domingo (05), a partir das 6h.

Domingo também vai ocorrer a corrida Kids. Os kits para essa corrida serão entregues no local da prova, ou seja, no edifício garagem, das 12h às 16h, meia hora antes do início da prova.

A corrida, que este ano chega à sua terceira edição, é uma das etapas de comemoração dos 32 anos do Amazonas Shopping, que ocorre na terça-feira (07). Como primeiro centro de compras instalado em Manaus, tem se destacado pela familiaridade e afetividade com seu público.

“Queremos comemorar juntos e a corrida proporciona essa oportunidade de encontro e, também, de buscar qualidade de vida com a prática de atividades físicas”, diz Ivanna Passos, gerente de Marketing do Amazonas Shopping.

A corrida

Com percursos de 5 km e 10 km, a 3ª Corrida Amazonas Shopping tendo como público-alvo atletas profissionais e amadores, incluindo Pessoas com Deficiência (PCDs). A largada e a chegada das provas serão no estacionamento 1, na avenida Darcy Vargas, Chapada. Às 6h será feita a primeira largada para o pelotão PCD e, em seguida, às 6h05, para o pelotão de elite e geral.

Corrida Kids

A Corrida Kids acontece no Edifício Garagem do Amazonas Shopping, a partir das 16h30. A prova é dividida em quatro categorias: 1 a 6 anos (50 metros), 7 a 8 (100 metros), 9 a 10 anos (200 metros) e 11 a 14 anos (300 metros). O kit do atleta será entregue no dia do evento, das 12h às 16h.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Corrida de rua “Running Day” ocorre neste domingo (5) em Manaus

Sesc Amazonas abre inscrições para Circuito de Corridas

Corrida “Pátio Run 8” tem recorde de público, com 5 mil atletas em Manaus