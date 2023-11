Hipopótamos de Pablo Escobar serão abatidos na Colômbia

Colômbia – O governo da Colômbia decidiu sacrificar uma manada de hipopótamos descendentes dos “pets exóticos” importados pelo narcotraficante Pablo Escobar nos anos 90.

A justificativa para o sacrifício dos animais veio por não ter ser predadores naturais no país e o alto número de animais espalhados pelo país vizinho.

Uma estimativa do Ministério do Ambiente da Colômbia revela que, caso os animais não tenham sua reprodução interrompida por meio da eutanásia, da esterilização e da “exportação” para outros países (como México, Índia e Filipinas), os hipopótamos-cocaína podem alcançar a marca de mais de mil indivíduos em doze anos. “Eles estão se reproduzindo sem controle”, alertou a ministra do Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, nessa quinta-feira (2).

Atualmente existem 166 hipopótamos e, segundo cálculos do Ministério do Meio Ambiente, em 2035 poderão ser 1.000, se sua reprodução não for congelada. Segundo cálculos do Ministério do Ambiente colombiano, até 2035 poderiam ser 1.000, caso sua reprodução não fosse freada.

Animais mortais

Os animais são apelidados de “hipopótamos-cocaína” (do inglês “cocaine hippos”), e a maioria dos cientistas na região afirma que a melhor alternativa seria a esterilização dos bichos, que são conhecidos principalmente por sua agressividade natural – e chegam a integrar a lista de animais mortais.

