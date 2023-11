Uma operação do Sistema de Segurança Pública do Amazonas realizou, na manhã desta terça-feira (7), a reintegração de posse de uma área localizada no bairro Campos Sales, Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A operação contou com 80 policiais militares. Por volta das 7h, as equipes chegaram ao local. Ao todo, 50 moradias de madeira foram construídas no terreno, que possui 106 mil metros quadrados ou 10 hectares. Na área no bairro Tarumã, cerca de 150 a 200 pessoas moravam na região reintegrada.

Segundo o comandante da operação e do BPChoque, major Allan Rolim, o cumprimento da ordem judicial foi executado com tranquilidade.

“A Polícia Militar do Amazonas conseguiu finalizar a ação de maneira exitosa. Chegamos ao terreno e as pessoas que aqui estavam saíram voluntariamente. A operação transcorreu sem alteração”, finalizou o Major.

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

