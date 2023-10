Plano de Trabalho atende público infantojuvenil em estado de vulnerabilidade social em Manaus

Manaus (AM) – Em pouco menos de um ano após a parceria, a Prefeitura de Manaus e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) realizaram, nesta terça-feira (17), a apresentação do Plano de Trabalho com ações da #AgendaCidadeUnicef – Manaus voltadas para o público infantojuvenil em estado de vulnerabilidade social do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste da capital amazonense.

A solenidade foi realizada na quadra poliesportiva do bairro Colônia Antônio Aleixo, contando com a presença de representantes da gestão municipal nas áreas da assistência social, educação, saúde, empregabilidade, esporte e cultura, secretarias de Estado e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) atuantes na comunidade.

“Em novembro do ano passado, firmamos uma parceria com o Unicef para que Manaus pudesse dar início às atividades da #AgendaCidadeUnicef, para que pudéssemos trabalhar de forma ainda mais árdua por uma cidade que acolha cada criança e adolescente em estado de vulnerabilidade social. Hoje, depois de incontáveis reuniões e atividades realizadas dentro do território-alvo, apresentamos aos comunitários nosso Plano de Trabalho e reafirmamos nosso compromisso no combate à evasão escolar, à insegurança alimentar, à falta de emprego e muito mais”, destacou a subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e Direitos Humanos da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Graça Prola.

A #AgendaCidadeUnicef é uma iniciativa do Unicef, em parceria com prefeituras municipais de oito grandes centros urbanos brasileiros, para promover direitos e oportunidades das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis, contribuindo com a prevenção de violências em sua vida por meio de metodologias de diferentes áreas (Educação, Saúde, Proteção e Inclusão Socioprodutiva) e do monitoramento de indicadores relacionados à área da infância e da adolescência.

Em Manaus, a parceria tem como foco de atuação o bairro Colônia Antônio Aleixo pois, de acordo com dados coletados pela gestão municipal, o território abriga mais de 80% das crianças em situação de trabalho infantil identificadas no município.

Oficial de Participação e Desenvolvimento de Adolescentes do Unicef no Brasil, Rayanne França ressaltou a importância da iniciativa na identificação e avaliação das demandas específicas do bairro sob a perspectiva de não apenas uma, mas de diversas políticas públicas desenvolvidas pela gestão municipal para a garantia de direitos das crianças e adolescentes presentes na área.

“Nosso plano com a #AgendaCidadeUnicef é estruturado sob a perspectiva de secretarias e instituições de diversas áreas para que possamos olhar para esses indicadores sociais e nos questionar sobre o que podemos fazer para melhorar esse cenário. Com um plano de trabalho aprovado e em mãos, conseguimos determinar com mais precisão os próximos passos do nosso trabalho aqui”, explicou.

De acordo com o coordenador estadual do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase no Amazonas (Morhan-AM), Pedro Borges, a apresentação do Plano de Trabalho, junto a todas as ações desenvolvidas no bairro desde o firmamento da parceria, é um divisor de águas para a comunidade.

“É algo que muda o perfil de formação dos futuros cidadãos e cidadãs que serão as crianças e adolescentes do bairro Colônia Antônio Aleixo. Conseguimos ver mais cidadania e mais conhecimento sendo injetados em nossa comunidade, conseguimos ver novos profissionais sendo formados neste momento, conseguimos perceber um bem-estar social muito maior sendo desenvolvido e isso é algo maravilhoso. Moro aqui desde 1962 e muita coisa mudou desde então, mas essa parceria é algo realmente diferenciado e que só temos a agradecer”, afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

VÍDEO: Urso é flagrado invadindo casa e roubando lasanha de freezer

Tabela estabelece valor de passagens do Porto de Manaus

Mais de 10 mil trabalhadores vão entrar de férias coletivas no PIM por conta da seca, aponta sindicato