Thais Carla surge nua e rebate pressão por padrões estéticos

A influenciadora Thais Carla, de 31 anos, fez uma reflexão sobre padrão de beleza e amor-próprio ao compartilhar, nas redes sociais, nesta quinta-feira (9), um vídeo em que aparece completamente nua.

Através dos Stories de seu Instagram, ela publicou as imagens, convidando os seguidores a se olharem mais no espelho e aconselhando a amarem mais seus corpos.

“Acordando nua para dizer: você já se olhou no espelho hoje? É, meu amor, você não depende da aprovação dos outros para se sentir bonita, não. Bora se olhar, bora se enxergar, que você é bela da sua maneira. Seja com o peito caído, com barriga, com estria… Você é bela, meu amor. Vem, vem, vem para o trem da alegria. Bora se amar hoje no espelho”,

disse ela no vídeo.