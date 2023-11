Sebrae replicará projeto que alia economia à sociedade do conhecimento sustentável

O processo de transformação de uma zona que, há 20 anos, era a mais degradada de Barcelona, no atual distrito 22@, polo mundial de inovação, tecnologia e economia criativa, direciona o Sebrae a potencializar sua tecnologia social aplicada às cidades inteligentes no Brasil. A agenda, que aconteceu nesta sexta-feira (10) no país espanhol, teve a presença do presidente Décio Lima, do diretor da Universidade La Salle e doutor em ecossistemas de inovação, Josep Piqué, e de representantes de unidades estaduais do Sebrae, marcando o último dia da missão técnica à Espanha.

“Foi surpreendente conhecer essa experiência de economia social e da sociedade do conhecimento construída pelo povo catalão. Um resultado fantástico de integração urbana, de inteligência, com forte contribuição da universidade, fomento econômico e inclusão social. Um exemplo extraordinário de que aconteceu em apenas 20 anos”, destacou Décio Lima. O projeto ambicioso englobou investimentos da ordem de 270 milhões de euros em projeções urbanísticas no distrito 22@, espaço de 200 hectares que hoje recebe mais de 8 mil empresas.

O presidente do Sebrae destacou o processo de aprendizado a partir do 22@ e a possibilidade de adaptar esse modelo à realidade das cidades brasileiras.

“O resultado do trabalho de colaboração público-privada foi de 100 mil novos empregos tecnológicos na cidade e a recuperação da indústria para a cidade do século 21, que chega a representar 6% do Produto Interno Bruto (PIB) de Barcelona. Isso torna a cidade capaz de olhar para o futuro com esperança”, completou Décio Lima.

Josep Piqué apresenta pontos importantes sobre o polo 22@ ao presidente do Sebrae e à comitiva. Foto: Oriol Roset Brun

Durante a visita técnica, Josep Piqué comentou sobre “a velha Manchester catalã”. “Diante da degradação, há esperança. A esperança se consolida por meio da transformação urbana, econômica e social da sociedade do conhecimento”, afirmou, ao destacar o papel da Universidade em prover talentos e tecnologia para o distrito, o papel das empresas e startups para o crescimento da economia e a inclusão social que permite aos cidadãos desenvolverem sua vida no distrito.

A inovação como distrito

A visita ao distrito 22@ começou na Barcelona Activa, agência de desenvolvimento econômico ligada à prefeitura da cidade, que oferece formação, apoio e network para empresários e profissionais independentes. A comitiva também esteve no Edifício MediaTIC, que abriga o Gabinete de Serviços Empresariais (OEA), com portfólio de serviços para as pequenas e médias empresas espanholas. No mesmo local funciona o Cibernárium Barcelona, especializado em cursos de marketing, comunicação, informática e empresariais.

A agenda também teve a presença do presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, Helder Salomão; a vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, deputada federal Ana Paula Lima; além de representantes do Conselho Deliberativo Nacional e de unidades estaduais do Sebrae. Entre as estratégias do 22@, chamaram atenção da comitiva a preservação do património já existente, a criação do conceito paisagístico das zonas verdes, além da visão de ampliar atrair jovens, as indústrias criativas e culturais.

A Indra, uma das principais empresas globais de consultoria e tecnologia, também optou por ter sua sede em Barcelona na 22@, que foi contemplada pelo grupo brasileiro. A última parada da rota foi no campus da Universidade Pública Pompeu Fabra, onde anteriormente funcionava uma fábrica têxtil, que teve sua emblemática chaminé preservada como património. Essa universidade é um exemplo claro de como o privado e o público se unem no mesmo lugar.

Tecnologia social para da inclusão produtiva

A tecnologia social dos Territórios Empreendedores, desenvolvida pelo Sebrae, tem o objetivo de fortalecer as lideranças locais e promover um ambiente de cooperação e parceria entre municípios brasileiros. A partir das experiências prévias de implementação da metodologia do Projeto LÍDER – Liderança para o Desenvolvimento Regional –, as regiões brasileiras estão sendo integradas à nova estratégia em prol do desenvolvimento econômico e sustentável.

A proposta da instituição é contribuir para que as lideranças da gestão pública, da iniciativa privada e do terceiro setor se encontrem, criem laços de confiança, construam projetos de futuro e atuem para tirá-los do papel. O programa também permite que as soluções do Sebrae e dos parceiros sejam conectadas com as demandas elencadas pelas lideranças locais do território. “O Sebrae e seus parceiros se apresentam como instituições responsivas às demandas genuínas de cada território, oferecendo aquilo que realmente irá contribuir com o modelo de futuro que foi desenhado por eles próprios”, acrescentou Décio Lima.

*Com informações do Sebrae

Leia mais:

Supermercado Nova Era oferece mais de 100 vagas para idosos em Manaus

Fronteira de Gaza com Egito se fecha antes de passagem de brasileiros

Mercado imobiliário do Amazonas apresenta crescimento considerável no terceiro trimestre