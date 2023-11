Técnico de vôlei do AM é preso por exigir sexo de adolescentes em troca de vaga no time

Suspeito foi preso na casa dele, no bairro na Vila da Prata, ele estava junto com seis adolescentes, sendo que dois menores estavam dormindo com ele na mesma cama.

Uma operação realizada pela Polícia Civil prendeu o técnico da Seleção Amazonense de Vôlei da categoria Sub-16, identificado como Walhederson Brandão Barbosa, de 40 anos, na manhã desta terça-feira (14). Ele foi encontrado na casa dele, no bairro na Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, ele estava junto com seis adolescentes, sendo que dois menores estavam dormindo com ele na mesma cama.

Segundo as investigações da Operação Bloqueio, o técnico é suspeito de de abusar sexualmente dos jogadores da faixa etária de 15 e 16 anos. Cinco vitimas prestaram depoimento e afirmaram que, em troca de vaga no time, precisavam fazer sexo com Walheberson.

Ainda segundo as investigações, o técnico da seleção amazonense filmava os os estupros. Quando os policiais entraram na casa do suspeito, seis adolescentes estavam morando com ele. Sendo que dois menores de 15 anos estavam dormindo com ele na cama.

Walheberson e os adolescentes foram conduzidos à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). A justiça decretou a prisão temporária do técnico por 30 dias.

