Homem é executado com tiros na cabeça em Manaus

Vítima ainda não teve a identidade confirmada. Pelo menos três carros foram avistados saindo do local do crime

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado, foi executado com dois tiros na cabeça, no fim da tarde desta quarta-feira (15), na Rua Patuá, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas que estavam em uma confraternização, escutaram um tiroteio vindo do lado de fora. Ao sair do sítio viram a vítima no chão e três carros fugindo do local. Segundo testemunhas, os veículos eram dos modelos Hyundai HB20 de cor cinza, Chevrolet Onix de cor branca e um Volkswagen GOL de cor vermelha. Nenhum deles teve as placas identificadas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), para realização de necropsia e identificação da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) continuará as investigações.

