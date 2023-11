IMAGENS FORTES: Corpo com sinais de tortura é encontrado em ramal na AM-010

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com as mãos e os pés amarrados no ramal do Takuia, no Km 23, da rodovia AM-010, na tarde desta quinta-feira (16).

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, os moradores da área encontraram o corpo e acionaram a presença dos agentes de segurança. A vítima possui marcas de tiro na cabeça e um corte profundo no braço direito.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Confira os vídeos:

