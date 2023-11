Foragido da Polícia Federal é preso em aeronave parada no Aeroporto de Manaus

Suspeito era um dos procurados na Operação Déjà Vu, que visa combater o garimpo ilegal no Amazonas

A Polícia Federal informa que prendeu, no último sábado (18), um passageiro que estava a bordo de uma aeronave durante uma parada técnica no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de Manaus (AM).

O detido estava a bordo de uma aeronave com destino ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG). Ele era um dos procurados na Operação Déjà Vu, que visa combater o garimpo ilegal na região do Rio Abacaxis, em Maués, Amazonas.

Durante a parada técnica para reabastecimento em Manaus, agentes da Polícia Federal executaram rapidamente a intervenção, interceptando a aeronave e capturando o indivíduo sem incidentes. A PF não apresentou detalhes sobre qual era a aeronave envolvida e se havia outros passageiros a bordo.

A Polícia Federal ressalta que a prisão é um marco significativo na luta contra atividades ilegais de mineração e demonstra seu compromisso contínuo na preservação do meio ambiente e no combate ao crime organizado. Maiores detalhes sobre a operação serão fornecidos conforme o avanço das investigações.

Além da ação no sábado, no dia anterior, a sexta-feira (17), a PF também recebeu em Manaus o líder da organização criminosa, Antônio Oliveira, conhecido como “Pimentel”, um dos alvos da operação Déjà Vu. Ele estava foragido e foi capturado no país norte-americano em julho, por agentes da Federal Law Enforcement.

*Com informações da Aeroin

Leia mais:

Ex-funcionária de Neymar quebra silêncio sobre demissão e faz revelações

Carga ilegal de carvão avaliada em mais de R$ 10 mil é apreendida em Manaus

Homem é executado com 6 tiros na Zona Leste de Manaus