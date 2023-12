‘Sou atriz’: Andressa Urach fala sobre fazer sexo na frente do filho

Ela falou sobre vários assuntos, como a relação dela com a igreja e com o fato de Arthur Urach, seu filho mais velho, ser o responsável por gravar os vídeos

Andressa Urach aproveitou o dia para responder algumas perguntas dos seguidores, neste sábado (2). A criadora de conteúdo adulto falou sobre vários assuntos, como a relação dela com a igreja, com o pai do filho caçula e com o fato de Arthur Urach, seu filho mais velho, ser o responsável por gravar os vídeos dela.

“Você não sente vergonha de transar na frente do seu filho?”, dizia a pergunta feita para Andressa e compartilhada nos Stories, do Instagram, por ela. “Eu sou atriz. Fiz teatro para isso! Tenho até DRT. Para mim é trabalho”, respondeu sobre o assunto polêmico.

Ela ainda foi perguntada sobre a reação que teria caso Arthur escolhesse trabalhar com vídeos adultos, mas, desta vez, na frente das câmeras. “Eu estaria do lado do meu filho sempre. Independente das escolhas dele”, revelou.

Entre as perguntas feitas para Andressa, muitas foram sobre o período em que frequentava a igreja. A modelo revelou que, embora tenha boas lembranças, não sente saudade da época. De acordo com ela, mesmo não estando na igreja, ainda mantém um relacionamento com Deus.

“Hoje meu relacionamento é direto com Deus! Sem intermediários para tentar manipular nossas mentes e atitudes, falando coisas que Deus não falou”, disse. Perguntada também sobre o processo que moveu contra a Igreja Universal, Andressa revelou que desistiu de brigar na Justiça.

“Verdade que desistiu do processo contra a Universal? Por quê?”, perguntou um seguidor. “Sim! Deus tem me abençoado muito e Ele mesmo vai me devolver tudo o que eles me tiraram”, respondeu.

Apesar de um casamento conturbado, Andressa Urach revelou recentemente que tem mantido uma boa relação com Thiago Lopes, ex-marido e pai do filho mais novo da modelo. Muito questionada sobre um possível retorno ao relacionamento, Andressa revelou que não pretende voltar com o ex, mas não descartou a possibilidade . “Ainda não. Tem tempo para tudo na vida! Quem sabe no futuro!”.

*Com informações do site O Dia

