Ônibus é incendiado em ataque criminoso na Compensa, em Manaus

Manaus – Um ônibus do transporte público foi incendiado na noite desta quinta-feira (29) durante um ataque criminoso na rua da Prosperidade, bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. Três suspeitos foram presos pela Rocam após o crime. Assista ao vídeo abaixo.

Por volta das 23h uma equipe foi acionada até a estação da linha 113. No local, segundo relato de um motorista, após estacionar no terminal, foi surpreendido por cinco suspeitos, ainda não identificados, que estavam com dois galões de gasolina e atearam fogo no ônibus, depois fugiram a pé.

Momentos depois, os três suspeitos foram capturados. Segundo a polícia, eles já teriam ao menos sete mandados de prisão em aberto por crime de tráfico de drogas e homicídios. Uma arma de fogo foi apreendida com os criminosos.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado e o fogo foi controlado, porém, o veículo sofreu perca total. A ocorrência foi encaminhada para 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Vídeo:

Ataque criminoso incendeia ônibus no bairro Compensa em Manaus; VEJA. pic.twitter.com/J2p90eScmx — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 29, 2023

