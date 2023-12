Amom Mandel esclarece que não ‘desistiu’ da candidatura a prefeito de Manaus; confira

Manaus (AM) – O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) desmentiu notícias que apontavam possível “desistência” da corrida eleitoral para a Prefeitura de Manaus em 2024, por meio de nota publicada no sábado (30), em suas redes sociais.

No texto divulgado, Amom criticou o “sensacionalismo” dos portais de notícias e afirmou que não disse que desistia, uma vez que nunca se candidatou oficialmente para o cargo de prefeito de Manaus.

“Para deixar claro, nunca saiu da minha boca a frase “eu desisto”, apesar das manchetes. Nunca desisto de nenhum desafio que eu decido tentar. É impossível “desistir” do que nunca declarei oficialmente que queria. Simplesmente disse que meu objetivo é terminar o que comecei. Eu sou guiado pela vontade de fazer o melhor para a minha cidade e para o meu Estado”, destacou em nota.

Foto: Reprodução/Instagram

O momento em que o deputado se refere é de um outro esclarecimento publicado no Instagram, na última sexta-feira (29). No vídeo, Amom declarou que não será candidato à Prefeitura de Manaus para as eleições que ocorrerão em 2024, devido a missão na Câmara dos Deputados ainda não ter encerrado.

“Nunca me lancei, oficialmente, como candidato (a prefeito) e fiz isso por um motivo: acredito que nossa missão na Câmara dos Deputados ainda não terminou, e tem muita coisa que eu ainda quero fazer e não fiz”, afirmou em um trecho do vídeo.

Após as publicações, internautas criticaram a atitude do deputado e apontaram indecisão nos posicionamentos.

Repercussão

O deputado federal mais votado do Amazonas se manteve estável nas pesquisas de intenção de voto, ocupando a segunda posição, atrás apenas do atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante). A declaração de não participar das eleições à Prefeitura modifica o cenário político da capital.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e deputado estadual, Roberto Cidade (União Brasil), afirmou em seu perfil no Twitter/X, neste sábado (30), que a atitude de Amom foi “madura” e de “sabedoria”.

“Acabo de ver a publicação do deputado Amom Mandel informando que não irá disputar a eleição para prefeito de Manaus no ano que vem. A decisão do Amom de concluir o mandato e ajudar nosso Amazonas em Brasília, como nosso Deputado Federal mais votado é uma atitude madura que revela coragem e sabedoria de um jovem que entende o tempo da política. É mais um sinal inspirador para nossa população, mostrando que a política deve ser o caminho efetivo para resolver os problemas do nosso AM, das cidades, e das pessoas. O Deputado Amon tem e sempre terá meu respeito e admiração”, declarou.

