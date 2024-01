Homem que espancou a própria filha de 2 anos é preso em Manaus

Motivação do crime teria sido o fato do autor não aceitar o fim do relacionamento com a genitora da vítima

Um homem identificado apenas como Moebe, de 26 anos, foi preso em flagrante, na terça-feira (9), por lesão corporal dolosa contra a própria filha, uma criança de 2 anos, em Manaus.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a motivação do crime teria sido o fato do autor não aceitar o fim do relacionamento com a genitora da vítima.

Mais detalhes deste caso serão repassados durante uma coletiva de imprensa que ocorrerá no início da tarde desta quarta-feira (10), na sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

O caso

Informações apontam que Moebe não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança, mas informou que queria ver a filha. A responsável avisou que não estava em casa, mas ainda assim, o homem pegou a menina e a levou para sua residência, no bairro Tarumã.

Quando a mulher chegou, o suspeito agrediu a criança e fugiu logo em seguida. A criança está internada em estado grave no Hospital e Pronto Socorro da Criança – Joãozinho.

Leia mais

Pai espanca filha de 2 anos por não aceitar fim de relacionamento com a companheira em Manaus

Mãe e filha são baleadas após ex não aceitar fim de relacionamento

Foragido é procurado por estuprar filha adolescente e outras mulheres em Manaus