Droga avaliada em R$ 200 mil é apreendida em Barcelos, no Amazonas

Manaus (AM) – Com o apoio do cão de faro para narcóticos Kratos, cerca de 10 quilos de entorpecentes avaliados em cerca de R$ 200 mil foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (11), pelos policiais da Base Fluvial Arpão 2, em Barcelos, no interior do Amazonas.

A apreensão foi realizada pelas equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em conjunto com a Polícia Civil (PC-AM), por volta da 1h, durante abordagem de rotina na embarcação Raul Araújo. O ferry boat havia saído de Santa Isabel do Rio Negro e tinha como destino a capital.

Durante os procedimentos de revista, o cão de faro para narcóticos Kratos sinalizou que dentro de uma mochila havia drogas. Os policiais realizaram a inspeção e localizaram sete tabletes de entorpecentes.

Após análise das equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi constatado que era maconha do tipo skunk. Ao todo, foram encontrados 10 quilos da droga. Com a apreensão, a polícia causou danos de R$ 200 mil ao crime.

*Com informações da assessoria

