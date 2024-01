‘Brancas demais’, diz Rodriguinho sobre músicas de Taylor Swift e RBD

Em conversa com Wanessa Camargo, Rodriguinho afirmou que as músicas de Taylor Swift e do RBD são “brancas demais” para ele.

“Eu fui no show do RBD. Sou amiga da Maite [Perroni], e acompanhei o show do lado da família dela”, declarou a filha de Zezé. Na sequência, o pagodeiro deu a sua opinião sobre a banda mexicana. “É música de branco. Existe música negra e branca, e RBD é muito branca”, pontuou.

Após a artista afirmar que a “construção melódica dela é absurda, Rodriguinho disse que a música do RBD tem um contexto. “Não estou falando que é ruim, mas tem um contexto”, detalhou.

Seguindo com a conversa sobre música, Wanessa estendeu os elogios a Taylor Swift e disse que gosta de pop. “Eu amo! As melodias… eu gosto de pop”. Por fim, Rodriguinho também classificou a loirinha com música de “branco”. “É muito branco! É branco demais para mim”, completou.

Nas redes sociais, a fala do artista dividiu opiniões, com muitas pessoas o criticando e outras concordando. “Branco demais até para mim que pareço um pedaço de folha A4”, disse uma usuária. “Engraçado ele falando da Taylor e Ariana. Como se elas fossem mulheres pretas cantando música de branco”, falou outra. “Ele perde a oportunidade de ficar calado né”, pontuou uma terceira.

Wanessa Camargo e Rodriguinho falam sobre Taylor Swift e RBD durante o Big Brother Brasil 24.



pic.twitter.com/Y30f00A5JP — José Norberto Flesch (@jnflesch) January 11, 2024

