Enquete: veja quem deve ser o primeiro eliminado do BBB 24

O primeiro Paredão do BBB 24 acontece nesta nesta quinta-feira (11), disputam a permanência do público Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet. Segundo a enquete UOL que mede a preferência do público, a modelo e influenciadora aparece na frente para permanecer na casa seguida pela mineira Giovanna, Maycon está cotado para sair em último lugar.

A modelo é a mais votada, com 42,54% dos votos para permanecer no jogo, Giovanna vem logo em seguida com 33,53% dos votos para continuar já o merendeiro Maycon é o que está em perigo para eliminação com 29,93% dos votos e pode deixar o jogo. Em outras pesquisas os dois pipocas aparecem empatados com 28% cada um.

Esse é o primeiro paredão da edição que conta com 26 participantes na primeira fase do programa os votos são para ficar. O espectador têm duas opções de voto o voto único com o CPF cadastrado e o voto da torcida que é a votação tradicional onde vários votos são computados. Para votar no seu favorito clique aqui.

