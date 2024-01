Obra na avenida Ephigênio Salles atinge 90% de execução e prazo de conclusão é de duas semanas

Manaus (AM) – O alargamento da avenida Ephigênio Salles, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, atingiu a marca de 90% da execução do projeto com a realização das últimas desapropriações no entorno, para a implantação da terceira faixa de veículos no sentido bairro-Centro. O prazo final da Prefeitura de Manaus para a finalização da obra é de duas semanas, de acordo com o secretário de Obras, Renato Junior.

Para o prosseguimento das obras, 27 postes foram substituídos pela concessionária de energia e tiveram que ser recuados, sendo implantado na área uma nova rede de energia elétrica, mais moderna e segura.

“Precisávamos que a concessionária de energia remanejasse os postes para podermos avançar com as obras. Eles finalizaram a parte deles no último domingo (21), e agora podemos avançar com os serviços de desapropriação, concretagem, adaptação das redes de drenagem profunda e superficial e a pavimentação. Nas próximas duas semanas, é determinação do prefeito David Almeida que a gente entregue esse alargamento da avenida”, explica Renato Junior.

Agora as frentes de obras da Prefeitura de Manaus estão concentradas nas últimas desapropriações e adaptações das tubulações das redes de drenagem do percurso, para tão logo o alargamento da avenida Ephigênio Salles ser entregue e promover maior fluidez no trânsito. Nesta fase, as equipes atuam no acabamento da obra, que deve evitar acúmulo de água na pista e a formação de buracos.

A avenida é alargada em uma faixa, na extensão de 1,2 quilômetros, a partir da avenida Mário Ypiranga Monteiro até a avenida Via Láctea. A intervenção é importante para melhorar a mobilidade urbana e a segurança da circulação, beneficiando o trânsito. A via é um dos importantes corredores viários, que interliga as zonas Centro-Sul, Sul, Norte e Leste da capital.

A obra de alargamento consiste no pacote de melhorias ao tráfego de veículos e pedestres na avenida Ephigênio Salles, no trecho considerado como sendo um dos maiores gargalos do trânsito na capital amazonense.

*Com informações da assessoria

