Resultado do Sisu 2024 é liberado; saiba como ver lista de aprovados

Depois de quase 24 horas de atraso, os resultados do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) finalmente foram liberados pelo Ministério da Educação (MEC) após o site apresentar “problemas técnicos” nesta terça, para quando estava prevista a liberação das notas inicialmente.

Desde que foi estipulado o calendário do Sisu 2024, definiu-se que os classificados para ingresso em cursos de Ensino Superior em universidades públicas seriam conhecidos no dia 30 de janeiro. O MEC também abriria, na mesma data, as listas de espera para quem não conseguiu uma vaga na primeira chamada.

Que horas sai o resultado do Sisu 2024?

O ministério chegou a informar, ao longo do dia, que a divulgação da lista de aprovados sairia até as 18h30, o que não ocorreu. Às 20h, o MEC divulgou nota informando o adiamento. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, informou na manhã desta quarta-feira (31) que o resultado final do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 deve ser divulgado no início da tarde.

“A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada, identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira (31), em horário a ser divulgado”, afirmou a pasta.

Site do Sisu 2024 caiu? Candidatos reclamam nas redes

O dia foi marcado por ansiedade e cobrança dos estudantes. “Queremos um posicionamento sobre as notas as do Sisu, onde está?”, escreveu um internauta em resposta a uma postagem do Ministério da Educação no X (antigo Twitter) que tratava de outro tema. “Como vocês conseguem fazer o Brasil inteiro passar por esse desespero? Se pronunciem sobre o Sisu”, cobrou outro usuário em interação com o mesmo conteúdo. “É um descaso o que vocês estão fazendo com os estudantes”, disse um terceiro.

Vagas ofertadas pelo Sisu 2024

Este ano o programa oferta 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior participantes.

Pela manhã, o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior chegou a ser aberto para consulta, mas logo foi fechado. Nesta segunda-feira, o governo federal divulgou que o resultado seria divulgado “no período da tarde”.

Matrícula Sisu 2024

Os selecionados na chamada regular do Sisu deverão realizar matrícula ou registro acadêmico na instituição na qual forem admitidos no período de 2 a 7 de fevereiro de 2024. Cabe ao candidato observar as condições, os procedimentos e os documentos para matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio.

Resultado Sisu 2024: como consultar

O resultado pode ser consultado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (veja passo a passo abaixo). Este ano o programa oferta 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior participantes.

Como ver o resultado do Sisu 2024?

Para consultar o resultado do Sisu 2024, acesse a página dedicada ao Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/sisu). Em seguida, selecione o botão “Resultado da chamada regular” logo abaixo.

Caso seja aprovado na primeira ou segunda opção de curso, o candidato precisa fazer a matrícula dentro do prazo estipulado, senão perde a vaga.

Como se inscrever na lista de espera do Sisu 2024?

Os estudantes que ao olhar a lista regular não encontrarem seus nomes entre os aprovados devem se inscrever na lista de espera. Para isso, basta apertar o botão logo abaixo de “Prazo para participar da lista de espera”, que deve aparecer junto à divulgação do resultado. Se a dinâmica for a mesma do ano passado, bastará seguir o passo a passo abaixo.

Este ano, as inscrições na lista de espera vão de 30 de janeiro a 7 de fevereiro. Já a convocação dos candidatos em lista de espera é a partir de 16 de fevereiro.

Acesse em “https://acessounico.mec.gov.br/sisu” e clique no botão abaixo de “Prazo para participar da lista de espera” ;

; Em seguida, selecione “Entrar com Gov.br” e faça login com a sua conta do governo;

Após efetuar o login, clique em “Participar da lista de espera na x opção” . Você pode escolher tanto a sua primeira opção de curso quanto a segunda.

. Você pode escolher tanto a sua primeira opção de curso quanto a segunda. Para alterar a inscrição, basta apertar em “Retirar participação da lista de espera”.

Como funciona a lista de espera do Sisu?

A lista de espera do Sisu funciona da seguinte forma: depois da primeira chamada, o sistema disponibiliza para as instituições uma lista de espera para que possam preencher as vagas que não foram ocupadas na chamada regular da seleção. Geralmente são alunos que desistiram do curso, perderam o prazo ou tiveram problemas e acabaram não realizando a matrícula.

As convocações começam em torno de uma semana depois de encerrado o prazo e terminam quando todas as vagas são preenchidas, o que pode acontecer até depois do início das aulas (geralmente em março).

Nesta etapa, as próprias instituições são as responsáveis pela convocação e por divulgar os resultados. Portanto, cabe aos candidatos se informar sobre o funcionamento da instituição escolhida. Após demonstrar interesse na lista de espera, é importante que o candidato acompanhe constantemente os resultados da lista de espera do Sisu.

Como saber o resultado da lista de espera?

O site do MEC divulgou que o início da convocação dos candidatos que estão aguardando a lista de espera acontece a partir de 16 de fevereiro. Mas para que você saiba se foi selecionado ou não, precisa entrar em contato diretamente com a instituição de ensino na qual está concorrendo a uma vaga.

O mesmo procedimento deve ser realizado com relação à matrícula. O calendário para realizar o registro é disponibilizado pela própria universidade, assim como a documentação exigida. Portanto, fique atento aos comunicados e prazos da instituição.

Datas do Sisu 2024

Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024

22 a 25 de janeiro de 2024 Resultado da chamada regular: 30 de janeiro de 2024

30 de janeiro de 2024 Matrícula dos selecionados: 2 a 7 de fevereiro de 2024

2 a 7 de fevereiro de 2024 Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024

Foi aprovado no Sisu 2024? Veja como fazer matrícula

Para quem conseguiu uma vaga na primeira chamada do Sisu 2024, a matrícula poderá ser feito do dia 2 a 7 de fevereiro de 2024.

A matrícula em cursos pelo Sisu é feita diretamente na instituição em que foi concedida a vaga e deve ser feita em até cinco dias úteis após o resultado.

Documentos para fazer Matrícula Sisu 2024

RG (pode ser Carteira Nacional de Habilitação e Carteira Profissional);

CPF;

Certificado de conclusão do Ensino Médio;

Comprovante eleitoral;

Comprovante de residência;

Certidão de casamento ou nascimento;

Documento que comprove estar em dia com os serviços militares (para candidatos homens);

Ficha 19 — Certificado do Ensino Médio em escola pública;

Fotos 3×4.

*Com informações do OGlobo

Leia mais:

Sisu: resultado da primeira chamada é divulgado pelo MEC

UEA divulga edital e matrícula de 2ª chamada para Vestibular e SIS

Sine Manaus oferta 571 vagas de emprego nesta quinta-feira (1º)