Deputado tem como foco manutenção da competitividade da economia do Amazonas

Parlamentar do AM terá como uma das suas bandeiras de luta no Congresso a pavimentação da BR-319

Brasília (DF) – Com a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, o deputado federal Saullo Vianna (União- AM) anunciou quais serão as agendas mais estratégicas que serão foco do seu segundo ano de mandato. Entre as principais pautas, um dos destaques fica por conta da busca por investimentos em obras estruturantes, além da articulação para trazer mais recursos para o Amazonas.

“Precisamos garantir que a competitividade da nossa economia se mantenha. Mas, para isso, precisamos dotar o Amazonas de estradas em bom estado de conservação e trafegabilidade, com a pavimentação da BR-319. Também é inconcebível que uma capital como Manaus, que conta com um parque industrial como o nosso, não tenha um porto público”, frisou Vianna, ao enumerar algumas de suas prioridades neste ano.

Além de medidas para estimular o crescimento econômico, Saullo Vianna também irá trabalhar pela aprovação dos seus projetos de lei que buscam proteger as populações vulneráveis, a exemplo dos que garantem direitos aos idosos, pessoas com deficiência, e minorias desassistidas. “Vamos seguir aguerridos para levar a transformação que o povo do Amazonas tanto espera. Afinal, meu mandato pertence aos amazonenses, que vão continuar contando com a minha dedicação e com a defesa do meu estado”,

Lei inspirada no torcedor símbolo do Vasco tem simpatia dos líderes- Entre os vários projetos e ações de Saullo Vianna voltados para garantir dignidade às populações mais vulneráveis, está o Projeto de Lei (PL) nº 4820/2023, que prevê apoio financeiro aos portadores da doença Epidermólise Bolhosa (EB). Vianna apresentou o PL que institui uma Pensão Especial para os diagnosticados com a patologia ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e a líderes partidários, que aplaudiram a iniciativa de Vianna.

A lei foi inspirada no pequeno torcedor do Vasco da Gama, Guilherme Granda Moura, de 8 anos. Gui tem essa doença genética rara, que provoca graves ferimentos na pele e demanda tratamento especializado e constante, o que muitas vezes impede o portador ou seu responsável de criar uma fonte de renda para sua subsistência e de sua família.

Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Região Norte tem maior queda no PIB do terceiro trimestre de 2023, segundo 4intelligence

Sefaz e HEMOAM realizam campanha para doação de sangue

Amazonas estimula crescimento econômico da pitaya no Brasil