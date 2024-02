Congresso cristão é alternativa para jovens manauaras durante feriado de Carnaval

Manaus (AM) — O Auditório Canaã, localizado na avenida Rodrigo Otávio, N°5581 – Japiim, será palco, neste domingo (11) e segunda-feira (12), de um dos maiores eventos da juventude evangélica na região: o Congresso de Jovens e Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério de Madureira no Amazonas (CONJADEM). O evento promete momentos de fé, louvor e reflexão para todos os participantes.

Com quase 6 mil pessoas reunidas no ano passado, o CONJADEM se destaca como um evento de magnitude e impacto na juventude evangélica. Este ano, a promessa é de que quase 9 mil pessoas estarão reunidas durante os dois dias de congresso. Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de uma variedade de atividades, incluindo momentos de louvor, comunhão fraterna e ministração da palavra.

O tema escolhido para este ano, “Não Nos Dobraremos”, baseado no livro de Daniel 3:18, ressalta a importância da firmeza na fé mesmo diante das adversidades e tentações do mundo. Ao longo do congresso, os preletores renomados, como os pastores Daniel Nogueira, Gilmar Fiúza, Maurício Siqueira e Ap. Jessé Maurício, conduzirão reflexões profundas sobre esse tema, oferecendo orientações espirituais valiosas para os jovens participantes.

Além disso, o CONJADEM contará com a participação de cantores gospel, como Kemelly Santos, Sulamita Alves e Zery Macgdiel, que proporcionarão momentos de louvor e adoração durante o evento.

Testemunhos emocionantes de participantes anteriores destacam os impactos positivos do CONJADEM em suas vidas, fortalecendo sua fé e proporcionando experiências espirituais profundas e transformadoras.

Como é o caso da líder de jovens Kely Gomes, que há 16 anos frequenta a AD Madureira. “O Congresso de Jovens e Adolescentes transforma muitas vidas, pois ali muitos jovens se reúnem para adorar a Deus. E eu acredito que foi um divisor de água na minha vida ministerial, fazendo com que eu me envolvesse na igreja, buscasse pelo Espírito Santo, pelo renovo, e por ser um escape das festas. Minhas expectativas para este ano são as maiores possíveis, de ver curas, libertação, renovo além de vidas, sendo salvas. Meu recado é que traga um lenço, garrafa de água, e o coração aberto para receber tudo do altar!”, disse a jovem.

*Com informações da assessoria

