“Expo Indústria Internacional” vai promover negócios de grandes empresas em Manaus

A estimativa é de que o evento reúna cerca de 10 mil pessoas, as quais devem circular no espaço durante os dois dias do evento

Manaus (AM) — A capital do Amazonas será palco da maior feira de segmentos da indústria amazonense, entre os 17 e 18 de julho, das 13h às 21h. A “Expo Indústria Internacional Manaus 2024” é uma iniciativa promovida e organizada pela CEM Group Brasil. A estimativa é de que o evento reúna cerca de 10 mil pessoas, as quais devem circular no espaço durante os dois dias do evento.

A Expo será realizada em dois formatos: presencialmente, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, Zona Centro-Sul de Manaus; e virtualmente, nos dias anteriores ao evento, será informado o link de acesso para acompanhamento.

Empresas nacionais e negócios

“A Ambflex tem se mostrado alinhada às mais modernas concepções de desenvolvimento, e sua participação na Expo Indústria Internacional em Manaus reforça seu compromisso com soluções ambientais e sustentáveis para a indústria.” Essa é a fala de Nilson Pickler, Co Founder e CEO da empresa, que está participando do evento com a cota de patrocínio Ouro. Assim como a Kcen, empresa participante que tem sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Ambflex foi fundada em 2017, no Paraná.

A Ambflex é do ramo industrial, com foco no segmento ambiental, enquanto a Kcen se volta ao fornecimento para o segmento de plásticos e borrachas. Ambas são empresas de suma importância para o desenvolvimento da indústria nacional, que precisa progredir de forma eficiente e ecologicamente equilibrada. Para Nilson, “a participação na feira possibilita a exposição da Ambflex para um público amplo, além de oferecer a oportunidade de estabelecer parcerias e expandir sua atuação no mercado.”

A expectativa do executivo é compartilhada por todos que entendem a sistemática da Expo Indústria Internacional. Raul Gomez, administrador e sócio da CEM Group, que também atua na organização do evento, estima que além dos 10 mil visitantes presenciais, o evento será acompanhado virtualmente por cerca de 47 mil pessoas, o que cumprirá com o objetivo do evento, sendo criar um encontro entre empresas fornecedoras de produtos e serviços para as mais de 500 empresas que compõem o Polo Industrial de Manaus (PIM).

Para Sidiney Gonçalves Lira, diretor comercial da MovTek, a feira é uma possibilidade de “estreitar relações com clientes já existentes na região, como Philco, Ravibras, entre outras. E conquistar novos clientes com grande potencial em Manaus”, comenta.

A MovTek, que foi fundada em 2018 e tem sede em Diadema, São Paulo, é uma empresa do ramo de manipuladores a vácuo e está participando com a cota de patrocínio Prata, que apresenta benefícios exclusivos. A MovTek atende clientes de todo o Brasil, assim como alguns países membros do Mercosul.

Além das empresas já citadas, a Kroma e a Casafer já fecharam contrato e estarão presentes no evento. A Kroma é uma empresa de Porto Alegre, RS, que foi fundada em 2008 e é especialista na gestão, comercialização e geração de energia limpa. Já a Casafer, foi fundada em 1998 e também é sediada no Rio Grande do Sul, no município de Novo Hamburgo. Sua atuação é focada na produção e distribuição de insumos, tecnologias e serviços para a cadeia de fabricação de peças plásticas e metálicas.

Programação

Euza Souza, coordenadora financeira da Expo Indústria Internacional, destaca a vasta programação da feira, que compreende uma variedade de eventos simultâneos, como fóruns, cursos e simpósio.

Ela comenta sobre “os cursos de qualificação gratuitos voltados para o público em geral, que serão ministrados gratuitamente, o que possibilita a todos que se interessem pela oportunidade de aprender.”

Comercialização dos espaços

A CEM Group está comercializando os espaços para os estandes, por meio de cotas de patrocínio, de acordo com o grau de investimento dos interessados. A cota Diamante está em R$ 50 mil; em seguida, vem a cota Ouro em R$ 30 mil; e, por último, a Prata, no valor de R$ 6 mil. Os preços podem ser negociados e pagos em parcelas.

De acordo com Valentín López, CEO da CEM, há diferentes vantagens para cada cota. “Tem espaços que vão desde 9 metros quadrados a 27 metros quadrados, depende da intenção do marketing da empresa e do quanto a empresa planeja investir”, explica.

Cada cota apresenta benefícios específicos, mas, em geral, conforme a organização do evento, todas garantem inscrições, menção honrosa, encarte na bolsa dos participantes, logomarca no site, logo no credenciamento e logo da empresa na propaganda impressa do evento.

As empresas que pretendem adquirir espaço na Expo devem entrar em contato com a organização pelo site (expoindustriaintl.com), pelo e-mail ([email protected]) ou pelo telefone +55 (92) 9 9321-1302 para verificação das cotas disponíveis e negociação.

Parcerias

O evento conta com representação da Tuboaços da Amazônia, ALETECH, TECLAB e Só Fitas e Embalagens, empresas consolidadas na região e líderes em seus segmentos. Além disso, a feira conta com parcerias importantes para promover investimentos e desenvolvimento de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) no Polo Industrial de Manaus (PIM), como a Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (AGIN), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que mantém convênios com dezenas de empresas do PIM, como Samsung, TPV Envision, Amazon Tape, Procomp, Callidus, entre outras.

Outra parceria importante é com o CREA-AM, que oferecerá palestras interessantes sobre inovação e muito conteúdo adicional. Outro parceiro importante é o Amazonia Venture Builder, que promoverá o Amazonia Hackathon for Industry e terá uma área especialmente desenhada para promover startups na região.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Consumo nos lares brasileiros cresce 3,09% em 2023, aponta levantamento da Abras

Últimos dias para concorrer a caminhão de prêmios da TVLar e moto no sorteio de fevereiro

Crédito Rosa oferta financiamentos de R$ 500 a R$ 21 mil para mulheres empreendedoras no AM