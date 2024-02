Sesc Amazonas abre vagas para ensino médio na EJA EAD

Manaus (AM) — O Sesc Amazonas abriu 50 vagas gratuitas para o ensino médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade Ensino a Distância (EAD). As inscrições são presenciais, na Seção de Educação da unidade Sesc Centro, das 8h às 17h, situada na Rua Henrique Martins, nº 427, e ocorrem até o dia 1° de março.

Para concorrer às vagas, os interessados precisam ter a idade mínima de 18 anos com ensino fundamental completo e renda bruta familiar não superior a três salários mínimos.

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar as seguintes documentações: RG e CPF ou CNH (original e cópia), certidão de nascimento, histórico escolar e/ou certificado de conclusão do ensino fundamental, comprovante de residência e uma foto 3×4.’

Além do diploma do ensino médio, o aluno obtém uma qualificação profissional em Produção Cultural. Com duração de 18 meses, o curso acontece de forma virtual, com encontros uma vez por semana na unidade do Sesc Centro. As aulas têm previsão de início para o dia 11 de março.

EJA presencial

O Sesc também oferece a Educação de Jovens e Adultos na modalidade presencial para o ensino fundamental, sendo necessário possuir renda mensal de até três salários mínimos e ter a partir 15 anos. Além disso, no ato da inscrição, deve comparecer com o RG, CPF (original e cópia), comprovante de residência, comprovante de renda, declaração escolar ou histórico escolar.

As mais de 300 vagas são para Manaus e para os seguintes municípios: Manacapuru, Tefé, Presidente Figueiredo, Coari, Parintins, Itacoatiara e Maués. Os candidatos devem se dirigir às unidades para efetuar a matrícula.

Mais informações podem ser obtidas no site institucional: www.sesc-am.com.br.

